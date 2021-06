ENERLIS innove et installe la 1Ã¨re centrale solaire en autoconsommation collective de lâ€™ouest francilien

Le siège d’Enerlis passe à l’autoconsommation solaire collective. La société met en place la première centrale solaire photovoltaïque de ce type dans l’Ouest francilien, et deuxième en Ile-de-France, en-sur-toiture de son siège, à Boulogne-Billancourt. Quand le solaire se vit en partage…

Mise en service en mars 2021, l’installation photovoltaïque en autoconsommation collective du siège Enerlis permet de faire bénéficier bien entendu l’entreprise elle-même mais aussi d’autres sociétés hébergées dans le même bâtiment, d’une électricité verte et renouvelable produite localement. La centrale solaire affiche une puissance de 35 kWc et se compose de 103 modules totalisant une surface de 175m². Elle permettra de couvrir 37% des besoins de la société Enerlis et de ses 2 co-contractants.

Enedis en accompagnement du projet

Le groupe Enerlis développe son expertise dans la mise en œuvre de projets photovoltaïques en autoconsommation collective et démontre ainsi sa capacité à accompagner le développement des projets de ses clients. Pour lui comme pour ses clients, le groupe Enerlis poursuit la double ambition de diminuer son empreinte environnementale et d’atteindre la neutralité carbone. Pour mener à bien ce projet, le groupe Enerlis dispose de ressources et de compétences internes importantes : une équipe de 9 ingénieurs et techniciens spécialistes de l’énergie renouvelable et du solaire. Le groupe s’est également appuyé sur l’expertise d’Enedis. L’entreprise qui gère 95% du réseau public de distribution d’électricité en France a conseillé et accompagné Enerlis de l’origine du projet jusqu’à la mise en service de l’installation photovoltaïque. Grâce au compteur communicant déployé par Enedis, le groupe

Enerlis peut connaitre avec précision l’électricité consommée et celle réinjectée sur le réseau.

Sensibiliser les acteurs du secteur tertiaire, les collectivités, les industriels et les bailleurs sociaux

Aurélie Gaudillère, Présidente du groupe Enerlis, déclare : « Cette installation illustre l’engagement fort d’Enerlis en faveur de la transition énergétique. Elle démontre que l’autoconsommation solaire collective est un modèle qui fonctionne. Nous sommes certains que ce site pilote permettra de sensibiliser les acteurs du secteur tertiaire, les collectivités, les industriels et les bailleurs sociaux aux avantages de cette solution, partout sur le territoire français. » Cette opération d’autoconsommation collective est rendue possible par la loi du 24 février 2017 et son décret d’application du 28 avril 2017. Il permet à plusieurs consommateurs et producteurs de se lier entre eux au sein d‘une personne morale pour autoconsommer collectivement l’électricité générée en se répartissant la production d’électricité renouvelable en aval d’un même poste de distribution publique d’électricité.