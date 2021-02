Energies De Loire clÃ´ture une annÃ©e 2020 en forte croissance, les prÃ©visions 2021 Ã  lâ€™unisson

L’année 2020 fut une année particulière avec la crise sanitaire COVID. Elle a conforté Energies De Loire (EDL) dans sa vision: l’énergie photovoltaïque est une énergie de territoire, elle doit être développée par des entreprises proches et attachées à celui-ci. Cet ancrage évite de devenir hors sol et ainsi de prendre conscience de son impact sur le territoire. La preuve en quelques chiffres !

Dans ce contexte particulier, l’année 2020 fut celle de la montée en cadence pour EDL. Constructeur de centrales solaires clé en main, EDL a atteint un rythme de construction de 2,5MW de centrales photovoltaïques par trimestre en fin d’année pour atteindre 5,5 MW de centrales construites en 2020. Cela représente 33 000 m² de panneaux photovoltaïques posés sur la région.

Pour soutenir cette croissance, l’entreprise a renforcé son équipe avec sept nouveaux salariés. Elle a également fait évoluer ses outils de communication digitale et mit en ligne son nouveau site internet qui présente les différentes solutions imagées par des projets photovoltaïques effectués. EDL a également souhaité communiquer davantage sur les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter ou Linkedin sous le pseudonyme Energies de Loire. 2020 a aussi été l’année de la création d’une filiale de production d’électricité : Electricité de Loire et l’injection des premiers kilowattheures sur le réseau.

EDL, éloge de la proximité

2021 va être dans le prolongement de l’année 2020. Avec 24 MW en portefeuille dont 10 MW à construire en 2021. Il est ainsi prévu d’étoffer l’équipe pour continuer le développement sans perdre cet enracinement local. Nous avons déjà deux nouveaux collaborateurs qui vont nous rejoindre Mélanie et Thibault, respectivement en tant qu’assistante de direction et commercial spécialisé autoconsommation. Cette nouvelle année verra également l’intégration d’un commercial sur le secteur du Maine et Loire (49) et l’emménagement dans des nouveaux locaux pour les deux agences » confirme la direction. Toutes ces évolutions répondent au même objectif : devenir un acteur incontournable du photovoltaïque en Pays de la Loire. L’atteinte de cet objectif doit être réalisée dans le respect des valeurs chères à l’entreprise : Proximité, Intégrité, Professionnalisme et Agilité.