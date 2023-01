Energie solaire : retour sur 2022 et aperÃ§u des tendances pour 2023

Avis d’expert par Peter Thiele, président de Sharp Energy Solutions Europe

2022 : un tournant pour un secteur de l’énergie bousculé par un ensemble de perturbations, de facteurs politiques et autres tendances

L’année 2022 a été marquée par de nombreuses incertitudes au niveau politique, celles-ci donnant lieu à d’énormes défis en matière de fourniture d’énergie. Plus que jamais, les gouvernements du monde entier se doivent d’adapter leurs politiques de sécurité énergétique afin de créer un mix plus stable et diversifié. L’importance de l’énergie solaire ne se limite plus à la lutte contre le dérèglement climatique : elle est également capitale pour l’indépendance énergétique et la sérénité des États.

Avec la guerre en Ukraine, ces États se sont efforcés de rapatrier leurs infrastructures de production d’énergie sur leur territoire, et de réduire leur dépendance vis-à-vis d’autres pays. Dans le même temps, les efforts de neutralité des gouvernements et organisations transforment le secteur de l’énergie. À cette tendance s’ajoute la pression exercée par les membres les plus habiles techniquement de la Génération Z. Toujours connectés, exigeants, et soucieux de leur santé et de l’environnement, ces jeunes recherchent des produits et services de pointe, sophistiqués, raffinés et rapides — sans que tout cela ne se fasse aux dépens de leur durabilité. Les énergies renouvelables s’étant imposées comme l’une des principales réponses à ces problématiques, le photovoltaïque a donc fait l’objet d’un vif engouement.

L’énergie solaire est déjà compétitive en soi. Mais en associant à celle-ci la tendance au stockage d’énergie apparue en 2022, elle continuera à marquer des points face à la concurrence. Avec des améliorations techniques supplémentaires (l’efficience et les coûts des modules sont constamment optimisés grâce à l’utilisation de plaquettes M10 plus larges), et grâce à la découverte de nouvelles applications, à l’image du solaire flottant et de l’agrivoltaïsme, le photovoltaïque s’affirme comme le porte-étendard du secteur.

Des problématiques d’approvisionnement

Mais avec la lumière viennent également les ténèbres. Et en effet, le défi reste de taille pour les chaînes d’approvisionnement mondiales. Les conditions géopolitiques et économiques ont fortement perturbé le développement de technologies renouvelables en 2022. Les coûts du marché ont augmenté depuis le début de l’année, tout comme les coûts de financement, en raison de la hausse des taux d’intérêt imposée par la Banque centrale européenne pour contrer l’inflation. De plus, la pénurie de professionnels expérimentés a joué un rôle considérable en 2022, provoquant ainsi des délais persistants dans l’installation de systèmes photovoltaïques.

Qu’attendre de 2023 ?

À l’approche de l’an 2023, l’ombre du COVID persiste, et les tensions géopolitiques continueront de poser des problèmes économiques. Les marchés énergétiques devront eux aussi affronter un contexte incertain l’année prochaine. En revanche, les gouvernements semblent redoubler d’efforts afin d’assurer leur sécurité énergétique, et des politiques sont mises en place dans le monde entier dans le but de lutter contre la hausse du coût de la vie, et pour rendre l’énergie plus abordable. Ces efforts pourraient stimuler l’essor de technologies renouvelables et en accélérer le déploiement, en particulier sur le marché des installations résidentielles.