Ã‰nergie PartagÃ©e dÃ©passe le cap des 50 millions dâ€™euros investis : une dynamique accÃ©lÃ©rÃ©e pour la transition Ã©nergÃ©tique citoyenne

Ã‰nergie PartagÃ©e, le mouvement de lâ€™Ã©nergie citoyenne, atteint 51 millions dâ€™euros investis dans des projets citoyens de production d’Ã©nergie renouvelable. Cette progression illustre lâ€™accÃ©lÃ©ration du mouvement et le renforcement du modÃ¨le citoyen face aux dÃ©fis climatiques et Ã©nergÃ©tiques.

Seulement un an et demi aprÃ¨s avoir franchi le cap des 40 Mâ‚¬ investis depuis sa crÃ©ation en 2010, le mouvement national des Ã©nergies renouvelables citoyennes a donc dÃ©passÃ©, au 31 dÃ©cembre 2025, la barre symbolique des 50 Mâ‚¬, atteignant au total 51 Mâ‚¬ investis dans 200 projets citoyens partout en France. Tous ces projets ont obtenu le Label Ã‰nergie PartagÃ©e. Soutenu par lâ€™Ademe, câ€™est le seul label qui distingue les dÃ©marches de dÃ©veloppement dâ€™Ã©nergie renouvelable particuliÃ¨rement vertueuses pour les territoires, en Ã©tudiant les projets au prisme de 15 critÃ¨res dÃ©taillÃ©s

Une accÃ©lÃ©ration rendue possible par des projets de plus grande ampleur et des partenariats renforcÃ©s

Au fil du temps, Ã‰nergie PartagÃ©e sâ€™engage dans un plus grand nombre de projets dâ€™envergure croissante, grÃ¢ce Ã des partenariats diversifiÃ©s, avec des opÃ©rateurs Ã©nergÃ©tiques territoriaux coopÃ©ratifs et citoyens (OETC), des collectivitÃ©s locales et des sociÃ©tÃ©s dâ€™Ã©conomie mixte (SEM). Ces collaborations permettent de former des groupements dâ€™acteurs publics et citoyens, assurant des projets exemplaires qui rÃ©pondent aux critÃ¨res exigeants du Label Ã‰nergie PartagÃ©e, seul label qui garantit la qualitÃ© des projets dans le secteur des Ã©nergies renouvelables et les dÃ©marches de dÃ©veloppement de projets vraiment vertueuses pour les territoires. Â« Ce cap des 50 millions dâ€™euros investis, que nous venons de dÃ©passer, tÃ©moigne de la montÃ©e en puissance des projets citoyens et du rÃ´le croissant des collectivitÃ©s et de leurs SEM dans la structuration de ces projets. Ensemble, nous renforÃ§ons la capacitÃ© des territoires Ã sâ€™approprier leur transition Ã©nergÃ©tique et Ã garantir une gouvernance locale et partagÃ©e Â», souligne Suzanne Renard, responsable du pÃ´le investissement dâ€™Ã‰nergie PartagÃ©e.

Un modÃ¨le vertueux : les fonds collectÃ©s peuvent soutenir plusieurs projets successivement

DÃ©sormais, le montant total investi (51 Mâ‚¬) par Ã‰nergie PartagÃ©e depuis sa crÃ©ation en 2010 dÃ©passe les fonds collectÃ©s auprÃ¨s des actionnaires citoyens (47,2 Mâ‚¬ au 31 dÃ©cembre 2025). Ce phÃ©nomÃ¨ne sâ€™explique par la circulation dâ€™une partie des fonds investis, qui sont progressivement remboursÃ©s Ã Ã‰nergie PartagÃ©e par les projets Ã mesure que leur production dâ€™Ã©nergie gÃ©nÃ¨re des bÃ©nÃ©fices. La capacitÃ© de financement ainsi rÃ©cupÃ©rÃ©e par Ã‰nergie PartagÃ©e est ensuite rÃ©injectÃ©e dans de nouvelles initiatives, permettant Ã chaque euro investi par les citoyens de financer plusieurs projets. Â« Ã‰nergie PartagÃ©e a dÃ©sormais acquis une assise suffisante pour quâ€™une part croissante de lâ€™Ã©pargne que nous confient les citoyens ait un impact positif en cascade, en finanÃ§ant successivement plusieurs projets. Câ€™est une belle dÃ©monstration de la robustesse du modÃ¨le de lâ€™investissement citoyen portÃ© par Ã‰nergie PartagÃ©e, au service dâ€™une transition Ã©nergÃ©tique menÃ©e par et pour les territoires et les acteurs locaux. Â», ajoute Suzanne Renard.

Une diversification marquÃ©e des investissements dâ€™Ã‰nergie PartagÃ©e

Lâ€™annÃ©e 2025 confirme une nette hausse de la moyenne annuelle des investissements dâ€™Ã‰nergie PartagÃ©e. Sur la pÃ©riode 2020-2023, nous avons investi en moyenne 5 Mâ‚¬ par an, tandis que sur la pÃ©riode 2024-2025, nous sommes passÃ©s Ã 6 Mâ‚¬ par an. Comme lâ€™explique Suzanne Renard, Â« Il faut noter une tendance de fond importante. Depuis 2023, la chaleur-bois citoyenne, dont nous accompagnons la structuration, connaÃ®t un vÃ©ritable essor. Ã‰nergie PartagÃ©e est de plus en plus sollicitÃ© pour investir dans des chaufferies et rÃ©seaux de chaleur-bois territoriaux et citoyens. Â» Une autre tendance notable : de plus en plus de dÃ©veloppeurs privÃ©s proposent la cession de projets solaires et Ã©oliens prÃªts Ã construire, voire parfois dÃ©jÃ en exploitation. Autant dâ€™opportunitÃ©s qui intÃ©ressent notamment les collectivitÃ©s et leurs sociÃ©tÃ©s dâ€™Ã©conomie mixte (SEM), qui y associent Ã‰nergie PartagÃ©e et les citoyens pour en faire de vÃ©ritables projets territoriaux.

Ã‰nergie PartagÃ©e permet aux citoyens dâ€™investir en alliant impact et rentabilitÃ©

CrÃ©Ã© en 2010, Ã‰nergie PartagÃ©e Investissement est lâ€™outil dâ€™investissement dâ€™Ã‰nergie PartagÃ©e. Il investit en fonds propres dans des projets de production dâ€™Ã©nergie renouvelable qui sont portÃ©s, maÃ®trisÃ©s et financÃ©s par des collectifs de citoyenâ¸±nes et des collectivitÃ©s territoriales. Lâ€™objectif : une transition Ã©nergÃ©tique menÃ©e par et pour les citoyenâ¸±nes, et dont les retombÃ©es Ã©conomiques et sociales positives profitent en prioritÃ© aux territoires concernÃ©s. Aujourdâ€™hui, 7600 personnes ont confiÃ© une partie de leur Ã©pargne Ã Ã‰nergie PartagÃ©e Investissement. En raison des besoins croissants (diversification et projets plus nombreux), Ã‰nergie PartagÃ©e souhaite Ã©largir le cercle de ses actionnaires pour accompagner lâ€™essor continu des Ã©nergies renouvelables citoyennes. LabellisÃ© Finansol et agrÃ©Ã© ESUS, Ã‰nergie PartagÃ©e Investissement assure une transparence complÃ¨te Ã ses actionnaires sur l’argent investi ainsi qu’une vision concrÃ¨te de son utilitÃ© pour les territoires et leurs habitants. En 2026, Ã‰nergie PartagÃ©e Investissement a pour objectif de collecter 4 Ã 6 millions d’euros pour renforcer son action. Depuis 2017, lâ€™action Ã‰nergie PartagÃ©e a pris de la valeur chaque annÃ©e (+3,3 %/an en moyenne de 2019 Ã 2025), et un versement de dividendes a Ã©tÃ© dÃ©cidÃ© fin 2025 pour la 3Ã¨me annÃ©e consÃ©cutive.

EncadrÃ©

Zoom sur les OmbriÃ¨res de La GlÃ¨be, inaugurÃ©es en septembre 2025

Câ€™est le plus grand projet citoyen dâ€™autoconsommation collective en France. InstallÃ©es sur les 16 000 mÂ² de parkings communaux de la ZAE de La GlÃ¨be Ã La Rouquette, et Ã©quipÃ©es de 10 500 mÂ² de panneaux photovoltaÃ¯ques, les OmbriÃ¨res de La GlÃ¨be totalisent une puissance de 2,3 MWc. DÃ©sormais, elles produisent chaque annÃ©e 2700 MWh, soit la consommation Ã©lectrique annuelle de prÃ¨s de 2300 personnes (hors chauffage et eau chaude sanitaire).Â Lâ€™Ã©nergie produite est consommÃ©e Ã 98 % dans un pÃ©rimÃ¨tre de 10 km de diamÃ¨tre, par des entreprises locales clientes qui se protÃ¨gent ainsi des fluctuations des prix du marchÃ©. PortÃ© par la coopÃ©rative citoyenne EnerCOA, la communautÃ© de communes Ouest Aveyron CommunautÃ©, la commune de La Rouquette, Ã‰nergie PartagÃ©e et lâ€™entreprise aveyronnaise MECOJIT, le projet a Ã©tÃ© co-financÃ© par Ã‰nergie PartagÃ©e Ã hauteur de 136 000 â‚¬.