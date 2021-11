EnergaÃ¯a, le forum europÃ©en des Ã©nergies renouvelables les 8 & 9 dÃ©cembre 2021 au Parc des Expositions de Montpellier

Rendez-vous incontournable sur le marché des EnR, le Forum EnerGaïa accompagne depuis 15 ans la filière des énergies renouvelables, en proposant de véritables solutions environnementales pour les territoires, les villes ainsi que les industries. Sur une large et lumineuse zone d’exposition, plus de 200 acteurs présentent leur expertise, leurs produits, leurs technologies et leurs innovations. Une mobilisation générale pour lutter contre la crise climatique qui a désormais atteint les pays industrialisés. L’action se doit d’être à l’échelle de la menace. La science a été le guide des politiques pour traverser la crise sanitaire, sera-t-elle leur guide pour répondre à la crise ?

Comme chaque année, le forum Energaîa accueillera des invités prestigieux. Il en va de Valérie Masson-Delmotte, paléoclimatologue, directrice de recherche du Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement. Elle est depuis 2015 co-présidente du groupe de travail sur les bases physiques du changement climatique du Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat (GIEC). Elle est aussi membre depuis 2018 du Haut Conseil pour le Climat.

Economiste senior à l’OFCE (Centre de recherches en économie de Sciences Po, Paris), Eloi Laurent sera également de la partie. Ses travaux se sont concentrés ses dernières années sur la transition écologique en lien avec la justice sociale, les nouveaux indicateurs de bien-être, le développement soutenable et l’économie territoriale. Sébastien Bohler, journaliste, chroniqueur et écrivain français, spécialisé dans les questions de vulgarisation scientifique pour les domaines des neurosciences et de la psychologie étoffera la liste des invités. En 2020, il publie son dernier livre Le Bug humain : Pourquoi notre cerveau nous pousse à détruire la planète et comment l’en empêcher.

