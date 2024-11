Energaia/ ConfÃ©rence Tecsol le 11 dÃ©cembre de 12h Ã  13h en prÃ©sence de Corinne Lepage : inscrivez-vous !

La très attendue conférence Tecsol se tiendra au sein du Forum Energaia le 11 décembre prochain de 12h à 13h, et aura pour thème cette année « Sécuriser l’économie des projets photovoltaïques en se passant de soutiens publics à la production ». Cette conférence se déroulera dans le contexte du projet de nouvelle PPE qui promet des objectifs photovoltaïques ambitieux.

En pleine crise budgétaire, le coût des systèmes solaires diminuant, le tarif d’obligation d’achat connaît une baisse tendancielle dans le cadre du S21. L’Etat envisage de basculer de l’obligation d’achat au complément de rémunération en guichet ouvert (jusqu’à 500 kWc aujourd’hui), comme c’est déjà le cas en appels d’offres (au-dessus de 500 kWc). A terme, le monde de la vente à EDF-OA sera révolu.

Il faudra valoriser les électrons autrement. Cette rencontre sera l’occasion de faire le point sur les enjeux et les solutions possibles (autoconsommation individuelle, autoconsommation collective, PPA, stockage, V to G ou Vehicle to Grid avec la nouvelle R5 électrique de Renault), leur complémentarité et leur acceptabilité auprès des financeurs.

En fin de conférence, Corinne Lepage, ex-ministre de l’environnement viendra évoquer le rejet du recours d‘Énergies Renouvelables pour tous au Conseil d’Etat : une tragédie pour le climat. Ce rejet pose le problème du caractère non contraignant des objectifs chiffrés contenus dans la loi.

A noter. Dans la foulée de la conférence, les équipes de Tecsol vous invitent sur le stand Tecsol pour dévoiler et célébrer la parution de la deuxième édition de l’annuaire du solaire !

Sur le stand Tecsol Hall B4 Allée A Stand 35

Encadré

Les intervenants de la conférence

Corinne Lepage, Ancienne Ministre, Avocate associée du cabinet Huglo Lepage

Nicolas Prat, Directeur de la Banque de la Transition Energétique – Banque Populaire du Sud

André Joffre, Président de Tecsol

Alexandra Batlle, Secrétaire Générale de Tecsol

Animation par Jean-Louis Busquet, rédacteur en chef du magazine Plein Soleil

Participation gratuite dans la limite des places disponibles – Inscription obligatoire