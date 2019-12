Enerfip met en avant lâ€™engagement des dÃ©veloppeurs du renouvelable auprÃ¨s des citoyens

Spécialisée dans le financement participatif, Enerfip a déjà permis aux citoyens d’investir leur épargne dans près de 130 projets d’énergies renouvelables situés dans toute la France, pour un montant total collecté de plus de 29 millions d’euros. En quelques années, la plateforme montpelliéraine est devenue un acteur phare du financement participatif, tous secteurs confondus. Enerfip organisait le 11 décembre au soir à Montpellier les premiers trophées du financement participatif des énergies renouvelables, à l’occasion du salon Energaia. Cet événement a mis en lumière les entreprises et les projets se distinguant dans les différentes dimensions du financement citoyen.

Et les 13 lauréats sont …

Catégorie Fidélité : ENGIE Green

ENGIE Green a financé plus de 15 projets pour plus de 2,6 millions d’euros collectés sur Enerfip.

Catégorie Innovation : Quadran Energies Marines / Projet EolMed Premier financement participatif pour un projet éolien offshore français : 400 000 € investis, dont 97% par les habitants de la Région Occitanie.

Catégorie Historique : Terre et Lac

Le premier développeur à avoir fait confiance à Enerfip début 2016. Depuis, des dizaines de collectes ont été réalisées par Terre et Lac.

Catégorie Mix Energétique : VSB Premier développeur à avoir réalisé sur Enerfip des collectes d’énergies différentes : éolien et solaire (plus de 1,3 millions d’euros collectés).

Catégorie Outre-Mer : Quadran / Projets Mascareignes et Nordev Premiers projets photovoltaïques Outre-Mer financés sur Enerfip et lauréats de l’appel d’offres CRE Zones Non Interconnectées : 2 collectes à La Réunion pour un montant collecté de 390 000 €.

Catégorie Eclair : Alectron Energy / Projet Alpuech 525 000 € collectés en seulement 45 minutes pour un projet regroupant 3 centrales photovoltaïques en toiture.

Catégorie Everest : Eoliennes en Mer Yeu Noirmoutier Collecte de 1 million d’euros réalisée sur le territoire vendéen en majorité pour un projet éolien offshore.

Catégorie Première Fois : Luxel / Projet photovoltaïque de Thézan-les-Corbières. Première collecte en minibons, nouveau titre financier remplaçant les bons de caisse.

Catégorie collectif : Eoliennes en Mer Dieppe le Tréport Collecte ayant réuni 959 investisseurs citoyens pour un montant de 1 million d’euros.

Prix spécial du Jury : Sofilaro En remerciement pour leur confiance et leur accompagnement sur-mesure depuis les débuts d’Enerfip.

Prix du public : Valorem / Centrale photovoltaïque d’Alzonne Projet lauréat CRE situé dans l’Aude, collecte de 183 550 € auprès de 136 personnes.

Catégorie Pérennité : Boralex / Parc éolien de Cham Longe Premier projet éolien en renouvellement à avoir mis en œuvre du financement participatif (450 k€).

Catégorie Choupi : Valeco / Saint-Quentin-la-Tour Collecte ayant réuni le plus grand nombre d’investisseurs mineurs via le livret de leurs parents.