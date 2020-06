Enercoop affiche un chiffre d’affaires en hausse de 39 %, preuve de la bonne santé de la transition énergétique citoyenne

Enercoop, fournisseur d’électricité vraiment verte, locale et citoyenne signe une très belle année 2019 sur le plan comptable, une année marquée par la poursuite de sa dynamique de développement. La coopérative enregistre notamment une augmentation de 24 % du nombre de ses clients et de 39 % de son chiffre d’affaires. Des chiffres qui reflètent bien que les questions de l’énergie et plus globalement du changement climatique préoccupent de plus en plus de français.

Enercoop est en plein boom. Et les chiffres parlent d’eux-mêmes. Plus de 90 000 clients au total ont choisi de souscrire à ce projet engagé pour une transition énergétique citoyenne et solidaire. Grâce à eux, Enercoop enregistre un chiffre d’affaires de 67 millions d’euros, et un résultat net positif s’élevant à 1,6 million d’euros. Une consolidation du modèle qui permet à Enercoop, organisé en réseau de 11 coopératives locales, d’aborder avec résilience la période d’incertitudes engendrées par la crise du Covid-19 qui aura évidemment un impact sur les activités et les clients d’Enercoop.

Une progression de 24 % du nombre de ses clients

Enercoop a enregistré un nombre de souscriptions soutenu et régulier aussi bien de la part des particuliers que des professionnels (et notamment grands comptes et collectivités) ce qui lui permet une progression de 24 % du nombre de ses clients signe de l’intérêt accru des citoyens pour un modèle énergétique plus durable et vertueux. Au total, les volumes d’électricité vendus, exprimés en MWh, progressent de 33 % (vs 2018). « Ces chiffres témoignent de la bonne santé économique de la coopérative, et prouvent que l’économie sociale et solidaire propose des modèles économiques solides, source d’emplois et en accord avec les attentes de citoyens mais aussi d‘entreprises et de collectivités. Ces attentes sont liées entre autres à la prise de conscience qu’un changement radical de modèle écologique et sociétal est nécessaire. » explique Amandine Albizzati, PDG d’Enercoop

Des créations d’emplois, avec une masse salariale brute en hausse de 16 %

En 2019, les équipes Enercoop se sont renforcées afin d’accompagner le développement de l’activité et les plus de 20 000 nouveaux clients ayant rejoint la coopérative. 25 postes ont ainsi été créés pour soutenir la dynamique de ce projet de transition énergétique. La croissance des effectifs a permis à Enercoop de continuer à professionnaliser ses équipes, de maintenir la qualité du service rendu à ses clients et sociétaires, et à assurer sa mission d’accélération de la transition énergétique. Aujourd’hui Enercoop compte plus de 200 collaborateurs à travers son réseau de coopératives.

Un réseau de plus de 300 producteurs d’énergie renouvelable en France pour 100% d’électricité verte

73 nouveaux producteurs d’énergie renouvelables ont rejoint Enercoop qui comptait ainsi 281 producteurs à travers toute la France à la fin 2019, et plus de 300 aujourd’hui. Enercoop a fourni 449 GWh d’électricté à ses clients, pour 482 GWh achetés auprès de ses producteurs. La coopérative a donc été en mesure de couvrir la totalité (et même plus) de la consommation de ses clients avec de l’électricité renouvelable. L’objectif “100% contrats directs” qu’Enercoop s’était fixé est donc dépassé, c’est à dire qu’Enercoop a fourni une électricité 100 % renouvelable, avec un approvisionnement contractualisé exclusivement et directement auprès de producteurs d’énergie hydraulique, éolien, photovoltaïque et biomasse. Un modèle d’approvisionnement qui tire son épingle du jeu dans un marché où les offres d’électricité verte foisonnent.

En ligne avec la stratégie d’Enercoop : des projets citoyens plus nombreux, le recours plus large au photovoltaïque et à l’éolien, et à des projets de plus grande taille, ont contribué à assurer un approvisionnement 100 % renouvelable.

1,3 million d’euros pour soutenir les producteurs d’énergie, dans le cadre d’une relation juste avec Enercoop

Enercoop fournit de l’électricité renouvelable mais pas seulement. Avec ce qu’on appelle le principe d’additionnalité, la coopérative soutient particulièrement des projets de ses producteurs ayant des impacts environnementaux, sociaux et sociétaux positifs (telles que les actions en faveur d’une plus grande sobriété énergétique, ou encore la lutte contre la précarité énergétique), leur permettant de voir le jour et/ou de se pérenniser. Elle a ainsi versé près de 1,3 million d’euros, au travers par exemple de primes ou de tarifs d’achat supérieurs au prix de marché auprès de ses producteurs d’électricité. C’est ainsi qu’Enercoop trace la voie vers un circuit-court durable et responsable avec des engagements forts pour les producteurs d’énergie renouvelable.