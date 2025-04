Enercitif lance une levée de fonds citoyenne pour 12 centrales solaires sur des bâtiments municipaux parisiens

Enercitif annonce l’ouverture le 24 avril d’un financement citoyen dédié à l’installation de 12 centrales solaires sur des bâtiments municipaux, dans le cadre du programme « Energieculteurs », de la Ville de Paris. Elle propose, en priorité aux résidents parisiens, de devenir membre de ce projet coopératif, en participant à cette deuxième levée de fonds citoyenne, dont l’objectif est fixé à 100 000 €. Ou comment devenir acteur de la transition énergétique de sa ville !

Cette levée de fonds citoyenne permet, à ceux qui le souhaitent, d’investir dans l’installation de 12 centrales solaires sur des bâtiments du patrimoine municipal parisien, pour une puissance totale de 750 kWc. En prenant une ou plusieurs parts, chacun pourra devenir actionnaire de la SAS à gouvernance coopérative Enercitif et coproducteur d’énergie renouvelable. Cet investissement citoyen permet aux parisiens d’agir à la fois pour la planète et pour leur quartier, avec l’assurance que chaque voix compte, puisque le principe coopératif “une personne = une voix” régit les décisions de la société. Il est possible de participer au financement de ce projet à partir de 100 € (10 € pour les étudiants et titulaires de minima sociaux). Pour Patrick Gèze et Gilles Wintrebert, co-présidents d’Enercitif : « face à l’urgence climatique, l’inaction n’est plus possible. Chacun peut agir dès maintenant grâce à deux leviers : la sobriété et les énergies renouvelables. Enercitif appelle les habitants de Paris et des environs à la rejoindre pour participer concrètement à ce défi. »

L’émission d’environ 270 tonnes de C0 2 évitée

Dans le cadre de son programme « Energieculteurs », inscrit dans les objectifs de développement des énergies renouvelables du Plan Climat, la Ville de Paris a lancé en janvier 2023 un appel d’offres pour 12 installations solaires. Enercitif en a été désigné lauréat en juillet 2024. Détenteur d’une concession de services, Enercitif est responsable du financement de l’opération, du pilotage de la construction des installations avec des entreprises franciliennes et de l’exploitation pendant 15 ans. Au terme de cette période, les centrales solaires seront remises à la Ville de Paris, qui continuera à les exploiter pendant encore au moins 15 autres années. Les projets comptent au total près de 4 000 m² de panneaux solaires installés sur les toitures de 12 bâtiments municipaux parisiens : écoles, collèges, centres sportifs… D’une puissance de 750 kWc en cumulé, les centrales solaires produiront pendant plus de trente ans une électricité décarbonée, consommée directement par les établissements concernés et plusieurs autres bâtiments municipaux proches, dans le cadre d’une opération d’autoconsommation collective patrimoniale. Cela permettra d’éviter l’émission d’environ 270 tonnes de C0 2 sur toute la durée d’exploitation. Le financement du projet, d’un montant de 1,7 M€, s’appuiera sur l’investissement citoyen, un cofinancement de la Métropole du Grand Paris, et sera complété par un emprunt bancaire.

Encadré

Quid d’Enercitif ?

Créée en 2018, Enercitif bénéficie d’un savoir-faire en matière de développement de centrales solaires en milieu urbain, tout autant que de mobilisation des citoyens dans des projets de transition énergétique. Enercitif exploite déjà 16 centrales (dont 9 sur du bâti de la Ville de Paris) et regroupe 350 citoyens, qui ont mobilisé leur épargne pour devenir collectivement coproducteurs d’énergie renouvelable. Avec ce nouveau projet, la coopérative va quasiment doubler sa puissance installée (actuellement 850 kWc cumulés).