Enedis et la Ville de Limoges dÃ©voilent le 1er site dâ€™autoconsommation collective en Haute-Vienne

La Ville de Limoges s’est fixé des objectifs en matière de sobriété, d’efficacité énergétique et de production d’énergies renouvelables. Dans ce contexte et pour y parvenir, Enedis accompagne Limoges pour développer des projets d’autoconsommation collective. Le 1er site de Haute-Vienne vient ainsi d’être lancé, en présence de Marianne Laigneau, Présidente du directoire d’Enedis et d’Emile Roger Lombertie, Maire de Limoges.A la porcelaine la tradition, à l’énergie solaire, l’innovation !

Engagée depuis plusieurs années dans la transition énergétique et écologique sur son territoire, la ville de Limoges a lancé aux côtés d’Enedis le premier projet d’autoconsommation collective du département de la Haute-Vienne. 5 bâtiments sont concernés.

L’autoconsommation collective séduit Limoges

Dans le quartier prioritaire de la Bastide, 425 m2 de panneaux photovoltaïques ont été installés sur les toits de l’EHPAD Marcel Faure afin de produire une électricité qui sera en grande partie autoconsommée par l’établissement. Le surplus de production non consommé par l’EHPAD (12% de la production globale) sera réacheminé vers deux groupes scolaires, une crèche et une maternelle, situés à proximité. Il est à noter que tous les participants à un projet d’autoconsommation collective ou individuelle d’ailleurs, sont raccordés au réseau public de distribution d’électricité, qu’ils soient producteurs ou consommateurs.

Une centaine d’opérations d’autoconsommation collective d’ici la fin de l’année

Le réseau public est central : il permet aux producteurs individuels de réinjecter une part de la production non consommée sur le réseau, ou en cas d’autoconsommation collective comme c’est le cas ici à Limoges, de répartir la production électrique vers d’autres sites de consommation. Les opérations d’autoconsommation collective connaissent une belle croissance : 50 opérations étaient actives à la fin du 1er trimestre 2021 et leur nombre devrait encore doubler pour atteindre une centaine d’opérations d’ici la fin de l’année.

Les compteurs communicants jouent un rôle central dans le développement de l’autoconsommation en France

Aujourd’hui, plus de 100 000 opérations d’autoconsommation ont vu le jour en France ; elles n’étaient que 3 000 en 2015. L’essor de l’autoconsommation est largement facilité par les évolutions techniques et contractuelles mises en place par Enedis, dont la généralisation des compteurs communicants Linky (84% des foyers en sont équipés en Haute Vienne). Le compteur Linky joue un rôle essentiel dans ces projets : il comptabilise l’ensemble des flux électriques transitant sur le réseau public de distribution et donc le partage de l’électricité produite entre les différents sites concernés.