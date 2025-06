En Suisse, le solaire brille en paraboles

CKW, l’un des principaux installateurs suisses de solutions énergétiques et technologiques intégrées au bâtiment, a transformé en une ferme solaire de pointe, d’anciennes antennes paraboliques implantées sur les locaux de Leuk TDC, opérateur suisse de télécom. Ce projet innovant, développé avec SolarEdge illustre une approche audacieuse des énergies renouvelables en profitant du potentiel offert par le réemploi d’infrastructures existantes pour l’énergie solaire.

La société Leuk TDC a eu l’idée de redonner vie aux anciennes antennes paraboliques construites à l’origine en 1972 sur ses locaux situés dans la ville de Loèche dans les Alpes suisses, en les réutilisant comme le socle d’une centrale solaire conçue pour alimenter son centre de données gourmand en électricité. Récemment installée, la ferme solaire comprend deux antennes paraboliques dotées chacune de 307 panneaux solaires, produisant chacune environ 110 000 kWh d’énergie décarbonée par an. « Ces anciennes antennes paraboliques était inutilisées mais nous savions que nous les utiliserions d’une manière ou d’une autre. La mobilité des antennes, avec la possibilité d’être alignées horizontalement et verticalement, s’est avérée idéale pour l’installation de panneaux solaires. En suivant la trajectoire du soleil tout au long de la journée, ces paraboles optimisent l’absorption du rayonnement solaire. A l’issue de leur installation, nous obtenons beaucoup plus d’heures d’électricité qu’avec un système classique, et les optimiseurs de puissance améliorent encore plus la production d’électricité »

Des optimiseurs de puissance pour pallier la configuration des paraboles

Compte tenu de la configuration complexe due à l’orientation et l’inclinaison des panneaux solaires sur les antennes paraboliques, l’ombrage était susceptible de réduire l’efficacité du système. Les onduleurs solaires traditionnels limitant la performance de l’ensemble d’une installation en fonction du panneau le moins performant de la chaîne, le risque que le panneau ombragé réduise le rendement énergétique était grand. Grâce à la solution de SolarEdge d’onduleurs optimisés à courant continu combinés à ses optimiseurs de puissance placés sous chaque paire de panneaux solaires, l’installation atténue l’impact de la configuration incurvée des modules et optimise la production énergétique tout en garantissant la viabilité du projet pour Leuk TDC. « Bénéficier de marge de manœuvre dans la configuration d’une installation solaire, est un énorme avantage pour les installateurs. Dans des cas complexes comme celui-ci, avec des surfaces variables, sans l’utilisation d’optimiseurs de puissance, nous n’aurions tout simplement pas pu atteindre le niveau d’énergie produit aujourd’hui. A tous ceux qui prévoient des installations solaires similaires, je leur conseille d’allouer suffisamment de temps à la planification et de collaborer avec des personnes de confiance pour surmonter les contraintes techniques » souligne Manuel Jossi, responsable adjoint de la technologie solaire chez CKW, l’installateur de la centrale solaire.

Encadré

Un data center 100% renouvelable

Au-delà des paraboles solaires, l’entreprise Leuk TDC a également installé un système solaire sur le toit du bâtiment principal de son centre de données, qui produit 555 000 kWh d’énergie solaire par an. En plus de l’énergie solaire, le centre de données est alimenté par des centrales hydroélectriques, ce qui permet de répondre à l’ensemble des besoins énergétiques du data center grâce à une énergie 100 % renouvelable.

