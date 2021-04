En route pour 100% de solutions d’Ã©nergie renouvelable pour plus de 110 fournisseurs du gÃ©ant amÃ©ricain Apple

Apple lance un nouveau projet de stockage d’énergie marque pour passer passer définitivement le cap pour devenir neutre en carbone pour sa chaîne d’approvisionnement et ses produits d’ici 2030. Un gros chantier pour faire d’Apple une « pomme verte » !

Apple a annoncé le 31 mars dernier que plus de 110 de ses partenaires de fabrication à travers le monde passaient à une énergie 100% renouvelable pour leur production Apple, avec près de 8 gigawatts d’énergie propre planifiée devant être mis en service. Une fois réalisés, ces engagements permettront d’éviter plus de 15 millions de tonnes de CO2 par an, soit l’équivalent de plus de 3,4 millions de voitures qui seraient retirées de la route chaque année. En outre, Apple investit directement dans des projets d’énergie renouvelable pour couvrir une partie des émissions en amont, ainsi que dans un projet majeur de stockage d’énergie en Californie pour tester de nouvelles solutions pour les infrastructures renouvelables.

Neutre en carbone sur l’ensemble de ses activités d’ici 2030

«Nous sommes fermement résolus à aider nos fournisseurs à devenir neutres en carbone d’ici 2030 et nous sommes ravis que les entreprises qui nous ont rejoints soient issues des industries et des pays du monde entier, notamment l’Allemagne, la Chine, les États-Unis, l’Inde et la France», a déclaré Lisa Jackson, Vice-président d’Apple pour l’environnement, les politiques et les initiatives sociales. «Au cours d’une année pas comme les autres, Apple a continué à travailler avec un réseau mondial de collaborateurs et d’entreprises pour la protection de l’environnement et notamment aux côtés des communautés les plus touchées par changement climatique.”

En juillet dernier, la société a dévoilé son plan pour devenir neutre en carbone sur l’ensemble de ses activités, de sa chaîne d’approvisionnement de fabrication et du cycle de vie des produits d’ici 2030. Depuis cette annonce, Apple a considérablement augmenté le nombre de ses fournisseurs qui passent aux énergies renouvelables. Apple est déjà neutre en carbone aujourd’hui pour ses opérations commerciales mondiales, et ce nouvel engagement signifie que d’ici 2030, chaque appareil Apple vendu aura un impact climatique net nul. La société a récemment partagé de nouveaux détails sur ses 4,7 milliards de dollars dépensés en obligations vertes pour soutenir des projets environnementaux dans le monde entier.

Engagements des fournisseurs et projets énergétiques mondiaux

Apple développe constamment de nouveaux outils pour ses fournisseurs afin de les aider à atteindre leurs objectifs en matière d’énergie renouvelable et d’apporter une nouvelle énergie propre aux communautés du monde entier. En Europe, l’accord d’achat d’énergie éolienne de DSM Engineering Materials apporte une nouvelle énergie propre au réseau aux Pays-Bas, et le carport solaire de STMicroelectronics au Maroc soutient la production d’énergie régionale. Des entreprises comme Solvay étendent désormais leur utilisation des énergies renouvelables à leurs activités plus larges après avoir rejoint le programme Supplier Clean Energy d’Apple il y a cinq ans. Aux États-Unis, Alpha et Omega Semiconductor, Marian, The Chemours Company et Trinseo se sont tous récemment engagés dans le programme. Et, en Chine, 15 fournisseurs ont rejoint le programme d’Apple depuis juillet 2020.

Partageant l’expérience acquise lors de la transition d’Apple vers une énergie 100% renouvelable, la société présente aux fournisseurs des ressources et du matériel de formation avec des informations spécifiques à chaque pays pour les guider dans leur transition vers les énergies renouvelables. Apple éduque également les partenaires grâce à une formation avancée et personnalisée avec des experts de premier plan. Et l’entreprise soutient la création et la croissance d’associations du secteur des énergies renouvelables auxquelles ses fournisseurs peuvent adhérer pour en savoir plus sur les opportunités locales.

Dans de nombreux marchés où l’entreprise opère, les fournisseurs ont des options limitées pour accéder à l’énergie propre. Pour briser cet obstacle, Apple a créé le China Clean Energy Fund, qui permet à Apple et à ses fournisseurs d’investir dans des projets d’énergie propre totalisant plus d’un gigawatt d’énergie renouvelable en Chine. Apple propose également à ses partenaires des opportunités d’acheter de l’énergie renouvelable directement auprès des développeurs de projets et des services publics au fur et à mesure que ces modèles émergent dans le monde entier.

Pour l’avenir, le travail d’Apple avec ses fournisseurs comprendra le partage des leçons tirées de la prochaine étape quant aux efforts réalisés pour développer les énergies renouvelables d’Apple : l’investissement dans des solutions de stockage pour les sites renouvelables.

Stockage d’énergie géant à l’horizon 2030

Apple construit en effet l’un des plus grands projets de batteries des Etats-Unis, California Flats – un projet de stockage d’énergie à l’échelle du réseau, leader du secteur, capable de stocker 240 mégawattheures d’énergie, suffisamment pour alimenter plus de 7000 foyers pendant une journée. Ce projet soutient le parc solaire de 130 mégawatts de la société qui fournit toute son énergie renouvelable en Californie, en stockant l’énergie excédentaire produite pendant la journée et en la déployant au moment où elle est le plus nécessaire.

Les énergies éolienne et solaire sont les nouvelles sources d’électricité les plus rentables dans de nombreuses régions du monde, mais la nature intermittente de ces technologies a constitué un obstacle à une adoption généralisée. Une solution à l’intermittence est le stockage d’énergie, qui peut conserver l’énergie produite jusqu’à ce qu’elle soit nécessaire. Apple investit donc dans le stockage à grande échelle en Californie et recherche de nouvelles technologies de stockage d’énergie, même s’il s’appuie sur les capacités de stockage distribué dans la vallée de Santa Clara et via le microréseau d’Apple Park.

Dans l’ensemble, Apple a constaté des réductions constantes de son empreinte carbone, alors même que le chiffre d’affaires net augmentait. L’empreinte de la société a diminué de 40%, marquant des progrès constants vers son objectif de 2030, et elle a évité plus de 15 millions de tonnes d’émissions grâce à des initiatives visant à utiliser des matériaux à faible émission de carbone, à accroître l’efficacité énergétique et à passer à une énergie propre.