En rÃ©gion Hauts-de-France, le photovoltaÃ¯que donne une nouvelle Ã©nergie aux circuits-courts

La Convention Régionale Solaire Agricole Hauts-de-France signée le 25 mai dernier entre la Chambre d’Agriculture et la Région Hauts-de-France vise à accompagner les agriculteurs dans leur transition énergétique. L’énergie verte produite par les exploitations agricoles offre de sérieux atouts : une compétitivité maintenue, un bilan carbone réduit et des circuits-courts valorisés.

Installés sur les toitures des bâtiments agricoles, les panneaux photovoltaïques produisent en circuit-court l’énergie indispensable au fonctionnement de l’exploitation. En moyenne, une exploitation équipée voit sa facture énergétique réduite de 20 à 30%. Une économie de taille pour les exploitations qui peuvent ainsi contenir l’inflation. Etienne Vantorre, co-gérant de la Ferme du Pré-Molaine située à Ablain St Nazaire dans le Pas-de-Calais a investi dans le photovoltaïque pour maintenir la compétitivité de ses produits locaux à travers un modèle d’autoconsommation. Depuis 2 ans, son plus récent bâtiment destiné au stockage de pommes de terre et d’aliments accueille près de 300 m² de panneaux photovoltaïques. Une production d’énergie qui lui permet aujourd’hui de continuer son activité de transformation porcine et de vente directe à la ferme. Actuellement, l’énergie solaire régionale produite en agriculture représente 0,74%, l’ambition est d’atteindre 8 % d’ici 2031.

L’accompagnement et le conseil au cœur de la convention solaire 2023-2025

Après le succès du premier salon régional dédié au photovoltaïque et au solaire thermique agricoles, « Solar’agri Day », qui s’est tenu au mois de mars 2023, la Région veut renforcer l’accompagnement des agriculteurs dans le développement des projets d’énergies solaires photovoltaïques. « La présence massive d’agriculteurs lors de ce salon confirme l’engouement et la volonté du monde agricole de contribuer aux enjeux du développement des énergies renouvelables et sa contribution au changement climatique » atteste Laurent Degenne, Président de la Chambre Régionale d’Agriculture Hauts-de-France. Le programme de la Convention Régionale Solaire Agricole s’articule autour de 7 thématiques axées, notamment, sur du soutien, de l’accompagnement, du conseil ou encore du partage d’expérience.

« Une réelle opportunité pour le monde agricole »

La visite d’émergence conduite par un conseiller expert des Chambres d’agriculture Hauts-de-France permettra notamment d’évaluer les capacités de production et d’autoconsommation afin d’orienter l’exploitant vers la meilleure stratégie adaptée à sa situation. Le suivi technico-économique de centrales photovoltaïques en autoconsommation par filière de production est un point essentiel de la réussite de chaque projet. « La transition énergétique est un enjeu majeur pour la Région ; cette production d’énergie est une réelle opportunité pour le monde agricole afin de maîtriser et baisser les charges énergétiques, générer un complément et diversifier les revenus, et aider à la rénovation et à la construction de bâtiments » rappelle Marie-Sophie Lesne Vice-Présidente de la Région Hauts-de-France chargée de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Pêche / Région Hauts-de-France. La Convention prévoit également l’étude des filières agricoles compatibles avec l’agrivoltaïsme à l’exemple des fruits rouges où les éco-bénéfices existent.

Encadré

La Convention Régionale Solaire Agricole Hauts-de-France, en 7 axes

• Soutien au développement de la filière régionale ;

• Emergence de projets dont « l’accompagnement des projets agricoles et collectifs » avec environ 70 projets accompagnés par an ;

• Retours et partages d’expériences dont le « suivi technico-économique d’installations solaires par filière de productions agricoles » dont les filières prioritaires : avicole, porcine, bovine, endives, diversifications ;

• Expérimentation et innovation notamment sur les sujets du « stockage de l’énergie », de « l’autoconsommation collective et territoriale » et de « l’agrivoltaïsme » (association d’une production agricole et photovoltaïque sur une même surface agricole utile) ;

• Communication, notamment dans les salons et manifestations dédiés (Solar’Agri Days) ; Contribution aux politiques publiques

• Coordination de la convention.