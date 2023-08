En proie Ã  une Europe peu attrayante, Meyer Burger cible les Etats-Unis pour doper ses marges

Meyer Burger a produit plus de 300 mégawatts de modules solaires haute performance au cours du premier semestre de l’année 2023 et a augmenté ses ventes de 70,8 % à 96,9 millions de francs. La société a généré une perte d’exploitation à un niveau d’EBITDA de CHF -43,3 millions en raison d’une situation de marché difficile au deuxième trimestre, d’amortissements, de la montée en puissance de la production en Allemagne et de l’expansion en cours aux États-Unis. Avec une trésorerie et des équivalents de trésorerie de 370 millions de francs et un ratio de fonds propres de 45,9 %, Meyer Burger reste solidement capitalisé et bien financé pour les prochaines étapes d’expansion. La présence stratégique aux États-Unis sera considérablement élargie avec sa propre production de cellules et de modules solaires et devrait améliorer durablement le profil de rentabilité avec des marges d’EBITDA attendues de plus de 25 %. Pour l’instant, Meyer Burger se concentre sur l’expansion aux États-Unis ; la poursuite de l’expansion en Europe sera poursuivie dès que les conditions du marché local seront équitables et durables.

Meyer Burger a consolidé sa position de premier fabricant haut de gamme de cellules et de modules solaires au premier semestre 2023. L’entreprise a encore étendu ses capacités de production en Allemagne et produit des modules solaires hautes performances totalisant 302 mégawatts (MW). Cela signifie que la quasi-totalité de la production de l’année précédente a déjà été réalisée au cours des six premiers mois. Meyer Burger a réalisé un chiffre d’affaires total de 96,9 millions de francs au cours de la période sous revue, soit 70,8 % de plus qu’à la même période de l’année précédente, dont 93 millions de francs provenaient de la vente de 207 MW de modules solaires. Meyer Burger a également réalisé d’importants progrès dans le domaine de la recherche et du développement. La nouvelle technologie de module «bi-verre» prévue améliore les performances et la durabilité des modules. De plus, le développement de modules et de tuiles solaires basés sur la technologie IBC à hétérojonction progresse rapidement pour atteindre des rendements de module de plus de 24 %.

Les distorsions de concurrence impactent la rentabilité

Comme tous les industriels européens, Meyer Burger a été impacté par la politique d’approvisionnement des fournisseurs chinois au premier semestre. Les fournisseurs chinois ont inondé le marché européen avec un total de 85 GW de modules solaires au premier semestre de l’année, qu’ils ont proposés à des prix bien inférieurs aux coûts de fabrication. Au premier trimestre, Meyer Burger a pu maintenir des prix de vente presque constants au niveau de l’année précédente, mais au deuxième trimestre, en raison de la baisse générale des prix des modules solaires, le groupe a été contraint de réduire les prix par rapport au niveau des prix et de demander à ses clients d’accepter contractuellement des crédits issus de clauses de protection des stocks. De plus, il a fallu dresser des inventaires de modules solaires. Il en a résulté des effets spéciaux totaux d’environ CHF -13,0 millions. Avec la mise en service de lignes de production supplémentaires, les frais de personnel ont augmenté à CHF 47,2 millions (S1 2022 : CHF 33,2 millions), tandis que les charges d’exploitation ont augmenté à CHF 31,2 millions (S1 2022 : CHF 16,7 millions). Ensemble, ces effets ont entraîné une perte d’exploitation à un niveau d’EBITDA de CHF -43,3 millions (S1 2022 : CHF -24,4 millions). Les amortissements des immobilisations corporelles ont augmenté à CHF 12,8 millions (S1 2022 : CHF 8,2 millions) en raison de l’expansion, ce qui s’est traduit par un EBIT de CHF -56,1 millions (S1 2022 : CHF -32,7 millions). Le résultat financier, principalement les charges d’intérêts, est resté au niveau de l’année précédente de CHF -8,1 millions. Il en a résulté une perte nette de CHF -64,8 millions contre une perte de CHF -41,0 millions l’année précédente. Au 30 juin 2023, Meyer Burger disposait de liquidités et d’équivalents de trésorerie d’environ 370 millions de francs et d’un solide ratio de fonds propres de 45,9 %.

Renforcement de la présence stratégique aux États-Unis

Avec la mise en place de la production complète de cellules et de modules solaires aux États-Unis, annoncée le 24 juillet 2023, Meyer Burger est éligible au crédit d’impôt pour la fabrication avancée 45X, qui fait partie de la loi américaine sur la réduction de l’inflation (IRA). Cela correspond à un montant éligible cumulé allant jusqu’à 1,4 milliard de CHF du début de la production à la mi-2024 jusqu’à la fin de 2032. Sur la base des accords de prélèvement contraignants déjà signés aux États-Unis pour un volume cumulé de plus de 5 GW jusqu’à 2029, dans laquelle le risque de prix des wafers est supporté par les clients, les prix de vente sont fixés pour la durée du contrat et la faisabilité de la structure des coûts a déjà été prouvée dans la production actuelle en Allemagne, Meyer Burger s’attend à des marges EBITDA réalisables de 25 % et plus pour l’activité américaine après l’achèvement de la montée en puissance de la production (prévue à partir de 2025). Meyer Burger travaille donc déjà intensivement aux États-Unis pour conclure d’autres accords d’achat pluriannuels contraignants avec des clients supplémentaires dans les segments des services publics et des toits avant la fin de 2023.

Défaillance actuelle du marché en Europe

La demande de modules solaires augmente dans le monde entier, y compris en Europe. Cette tendance positive contraste avec le manque de conditions de marché équitables pour les fabricants européens en Europe, qui est actuellement le plus grand défi pour l’industrie solaire locale. En raison du manque de protection contre les fabricants qui proposent des modules nettement inférieurs à leurs coûts de production, il n’y a actuellement aucune incitation pour les fournisseurs tels que Meyer Burger à renforcer leurs capacités. Le marché européen a besoin de la mise en œuvre rapide des mesures de politique industrielle, déjà annoncées par l’Union européenne, pour remédier à la défaillance actuelle du marché et au traitement préférentiel des fournisseurs chinois qui en résulte et le transformer en une concurrence loyale. Meyer Burger s’y prépare, entre autres, en participant au processus d’appel à manifestation d’intérêt “PV Industry” du gouvernement allemand pour des projets à l’échelle du gigawatt et a soumis le 15 août dernier, le projet “INTEGRA” pour la construction d’une usine de cellules solaires de 5 GW et sa production intégrée de modules. Des combinaisons possibles du projet “INTEGRA” avec le projet “HOPE”, déjà soumis via le Fonds européen pour l’innovation et approuvé pour un financement de 200 millions d’euros, sont actuellement à l’étude. « HOPE » envisage la mise en place d’une autre usine de cellules solaires de 3,5 GW et production de modules associée.

Perspectives

La mise en œuvre de la nouvelle production de cellules solaires aux États-Unis est poursuivie avec la plus haute priorité. D’autres accords de distribution de plusieurs gigawatts aux États-Unis ainsi que la sélection d’un autre site pour de nouvelles extensions de production sont en cours. Meyer Burger réagit donc de manière cohérente aux distorsions actuelles du marché en Europe et, jusqu’à ce que la défaillance du marché soit corrigée. Le groupe prévoit d’étendre encore la capacité de l’entreprise dans les conditions industriellement attrayantes et durables aux États-Unis. Le résultat du second semestre pourrait être influencé positivement par les réductions de prix attendues des wafers ainsi que par l’augmentation des activités de vente. Cependant, les dépenses supplémentaires pour la montée en puissance de la production dans le Colorado et la visibilité toujours limitée sur l’évolution des prix des modules solaires en raison de l’offre excédentaire actuelle des fournisseurs chinois en Europe, rendent difficile une prévision pour l’ensemble de l’année. Meyer Burger s’abstient donc de donner des perspectives au niveau de l’EBITDA. Opérationnellement, 800 MW de modules solaires pourront être produits au cours de l’exercice 2023, mais Meyer Burger se réserve la possibilité d’ajuster ce volume en fonction des conditions du marché en Europe.