En plein boom, A+Ã©nergies fait peau neuve et lance son nouveau site internet !

Spécialisée dans la mise en place de solutions d’énergies positives, la petite start-up héraultaise née en 2010 est devenue un groupe qui ne cesse de se développer dans la région Occitanie, recrute largement et s’étend désormais dans le reste de la France.

Avec l’ouverture récente de 5 nouvelles agences en France soit au total 14 agences pour l’entreprise, et plus de 30 recrutements prévus l’année prochaine, A+ énergies ne cesse de se développer dans la région Occitanie et s’étend désormais dans le reste de la France. Profitant de ce plein boom, le groupe A+ énergies refond entièrement son site internet qu vient de fêter ses dix ans, afin que ce dernier soit à l’image de son évolution fulgurante : recrutement sur de nombreux postes en CDI, développement de la formation en interne et reconversion, développement de la branche B-to-B.

Nouveau site, nouveau look : une identité visuelle affirmée

La conception graphique, basée sur son logo et sa charte graphique affinée, renforce l’identité d’A+ énergies. L’esthétisme et la lisibilité des informations transmises sont les points névralgiques de ce renouvellement. Ergonomie plus intuitive, fluidité et modernité sont les mots d’ordre de notre nouveau site internet. Alors que les internautes se connectent de plus en plus souvent depuis leur smartphone ou leur tablette, A+ énergies offre à ses utilisateurs un site internet développé en responsive design, qui s’adapte à toutes les résolutions d’écrans, pour tous les utilisateurs.

Particuliers, Professionnels ou Candidats à l’emploi : un parcours utilisateur simplifié pour mieux répondre à la demande

Clients particuliers, professionnels ou candidats à l’emploi, chacun peut trouver l’information qui l’intéresse en 1 clic. Une porte d’entrée leur est désormais proposée dès la page d’accueil du site A+ énergies. L’objectif ? Réduire considérablement le nombre d’informations et d’accès possibles depuis la page d’accueil pour simplifier le parcours utilisateur. Celui-ci devient davantage personnalisé. Selon leur profil, les utilisateurs peuvent alors accéder à toutes les solutions qui les intéressent. Pour rappel. A+ énergies qui compte désormais 150 collaborateurs réalise plus d’une centaine d’installations en autoconsommation chez les particuliers chaque mois.

Encadré

A+ énergies recrute plus de 30 postes en CDI !

1 comptable

6 techniciens

2 assistants administratifs

1 administrateur réseaux

1 trafic manager

20 conseillers commerciaux