En Lituanie, lâ€™Ã©nergie solaire permet dâ€™obtenir de lâ€™eau propre Ã  la consommation

Les modules solaires photovoltaïques bifaciaux Vertex de Trina Solar ont joué un rôle déterminant en aidant une municipalité lituanienne à alimenter son usine de traitement des eaux en utilisant de l’énergie propre. La Lituanie s’est fixée de nobles objectifs en matière d’énergie propre, visant à devenir climatiquement neutre d’ici 2050. Les entreprises et les gouvernements locaux de tout le pays mettent en œuvre des projets pour mettre la Lituanie sur la bonne voie pour atteindre cet objectif. Tout sauf un coup d’épée dans l’eau !

La Lituanie innove avec la construction d’une station d’épuration des eaux usées à énergie solaire dans la ville de Šiauliai. En mars 2023, l’entrepreneur UAB Ignitis a achevé la construction du champ photovoltaïque de 500 kW qui fournira de l’électricité à la station elle-même. La centrale est alimentée par les modules bifaciaux à double verre Vertex de Trina Solar, conçus pour générer une énergie optimale dans diverses conditions météorologiques. Les modules Vertex DEG19RC.20 offrent une puissance de sortie de 575 watts avec un rendement maximum de 21,3 %.

Construction de la centrale électrique

La ville a passé un contrat avec UAB Ignitis pour construire la centrale électrique. Les entrepreneurs ont installé environ 6 000 mètres carrés de modules photovoltaïques dans une zone située à l’extérieur de la station d’épuration existante. Ils ont achevé l’installation des modules photovoltaïques en février 2023, après quoi l’entrepreneur a lui-même configuré la station pour qu’elle fonctionne à l’énergie solaire.

Surmonter les obstacles

Le fournisseur d’eau local UAB Šiaulių Vandenys a commencé à planifier ce projet en 2021, en pleine pandémie de Covid-19. Les problèmes liés à la chaîne d’approvisionnement et l’inflation record ont menacé de faire dérailler le projet, car les prix de l’électricité, du gaz et du carburant ont perturbé l’activité de construction. Malgré les défis, l’UAB Šiaulių Vandenys était déterminée à moderniser son installation de traitement de l’eau et à passer à l’énergie verte. Le service public a compris qu’il était impératif de passer à l’énergie verte pour aider la Lituanie dans son ensemble à atteindre et à dépasser les objectifs climatiques du pays.

Améliorer l’efficacité

La station d’épuration de l’eau et des eaux usées fournit de l’eau potable aux résidents de plusieurs districts. Parallèlement à la modernisation de son système énergétique, l’UAB Šiaulių Vandenys a ajouté plusieurs nouveaux contrats de services. En 2021, le service public a servi plus de 54 000 clients – et ce nombre ne cesse de croître. À mesure que la demande en eau potable augmente, le besoin d’efficacité de l’usine augmente également. L’UAB Šiaulių Vandenys traverse actuellement une période de démarrage avec ses panneaux solaires. Cette période de test a généré environ 200 MWh d’électricité à partir du soleil. Après la période d’ajustement, ce chiffre augmentera pour atteindre environ 490 à 495 MWh d’électricité par an.

Les motivations derrière la transition

La gestion des eaux usées et le traitement de l’eau sont des processus à forte intensité énergétique, consommant environ 6 800 MWh d’électricité par an. Pour compenser les coûts et rendre l’usine plus efficace, l’UAB Šiaulių Vandenys a installé une centrale de cogénération en 2012. La nouvelle centrale solaire sera en mesure de produire un peu plus de la moitié de l’énergie nécessaire au traitement et au traitement des eaux usées, réduisant ainsi les coûts d’exploitation. A noter plus de 5 000 tonnes de la réduction des émissions de carbone de tout au long de son cycle de vie prévu de 25 ans. Malgré un investissement initial de 274 500 €, la centrale électrique devrait permettre à son exploitant d’économiser de l’argent en énergie. Avec une production d’énergie annuelle attendue de 525 MWh, le système photovoltaïque devrait être rentabilisé en un peu moins de trois ans.

Comment fonctionne la centrale solaire

Grâce aux modules bifaciaux Vertex de Trina Solar, l’usine sera en mesure de produire suffisamment d’électricité pour alimenter les opérations de traitement des eaux usées dans toutes les conditions météorologiques. Dotés de cellules photovoltaïques sur les deux faces, ces modules collectent plus d’énergie solaire que les modules simple face. Une fois que le module a collecté suffisamment d’énergie pour alimenter l’installation de traitement, l’énergie excédentaire est stockée jusqu’à ce qu’elle soit nécessaire. Ce système permet aux panneaux photovoltaïques d’alimenter l’installation la nuit et dans d’autres conditions de faible luminosité.

Solution back-up

En conclusion, la centrale solaire UAB Šiaulių Vandenys rend le traitement des eaux usées plus économe en énergie, permettant à l’installation de fournir de l’eau potable à des milliers de résidents lituaniens en utilisant des ressources renouvelables. L’emplacement sur place de la propre source d’alimentation dédiée de l’installation protège l’UAB Šiaulių Vandenys des pannes potentielles du système d’un réseau électrique à l’échelle de la ville, une solution de back-up. Enfin, la station d’épuration permettra d’économiser de l’argent au fil du temps, que l’UAB Šiaulių Vandenys pourra ensuite investir dans d’autres technologies vertes innovantes, telles que la centrale de cogénération et d’autres.