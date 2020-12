En ligne : le salon du Solaire, By KdiSolar les 9, 10 et 11 dÃ©cembre

KdiSolar s’adapte à la crise sanitaire et propose à l’ensemble des professionnels du solaire son tout premier événement en ligne, le salon du Solaire, By KdiSolar ! « Nous sommes conscients de l’importance du salon Energaïa pour l’ensemble du milieu photovoltaïque, tout particulièrement pour vous, chers partenaires installateurs. C’est pourquoi nous vous proposons de participer à cet événement virtuel, solution alternative au salon Energaïa cette année » déclare Brieuc Mahot, responsable marketing et Communication. A découvrir une sélection de produits à fort potentiel pour cette année 2021. Panneaux solaires, onduleurs, systèmes de fixation, ces produits, qui constitueront les installations photovoltaïques de demain, n’auront plus aucun secret pour les pros de la filière !

Suite à la deuxième vague du COVID-19 et après l’annonce du nouveau confinement, l’équipe KdiSolar reste aux côtés des installateurs durant cette crise sanitaire. « Nous maintenons donc le cap pour permettre à tous le maintien de notre activité vers un monde plus vert ! Ainsi, nos technico-commerciaux restent parfaitement disponibles, permettant la continuité dans la réalisation de vos offres et assurant ainsi le support technique pour tous vos projets en cours » poursuit Brieuc Mahot.

A noter également que l’équipe logistique, basée à Clisson dans le nouvel entrepôt KdiSolar, reste à l’heure actuelle totalement opérationnelle et que toutes les options sont d’ores-et-déjà anticipées. KdiSolar suggère cependant d’anticiper au maximum les commandes prochaines en vue d’une nouvelle période délicate de livraison. Bonne visite du salon !

salon-solaire.live/