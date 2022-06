En ligne avec sa feuille de route 2024, EDF ENR enregistre un chiffre dâ€™affaires en hausse de 41%

Sur un marché français du photovoltaïque en forte croissance sur le segment des particuliers (+56% en 2021), EDF ENR poursuit son développement porté, notamment, par un environnement favorable à l’essor des énergies renouvelables. Analyse !

Après le dépassement en 2020, pour la première fois de son histoire, du cap des 30% de parts de marché, le Groupe EDF ENR acteur et contributeur de la transition énergétique consolide ses positions sur l’ensemble de ses activités (particuliers, professionnels et production), dans un contexte de crise sanitaire et de hausse des prix des matières premières.

Renforcement du leadership sur l’autoconsommation

En ligne avec son plan quadriennal « Ambitions 2024 », EDF ENR, qui enregistrait en 2021 un chiffre d’affaires consolidé de 164M€ contre 116M€ un an plus tôt, aborde 2022 avec des fondamentaux solides et des objectifs renforcés. Le groupe souhaite accompagner la croissance du marché en BtoC par un renforcement de son leadership sur l’autoconsommation et la mise en œuvre de la stratégie de diversification produits pour répondre aux enjeux énergétiques de la maison de demain (pompes à chaleur, chauffe-eau thermodynamique, stockage stationnaire, mobilité électrique). Objectif : 15 000 nouvelles installations en 2022, après le triplement du nombre de projets réalisés entre 2018 et 2021. EDF ENR compte également bien renforcer ses activités BtoB en France avec un objectif de 300 MWc de projets développés en propre ou/et pour le compte de ses clients, et à l’international sur ses trois pays cible – Allemagne, Maroc et Tunisie. Le Groupe énergétique travaille également d’arrache-pied à maximiser la production du parc de centrales photovoltaïques en exploitation et en croissance constante et à relancer les investissements dans de nouveaux actifs photovoltaïques dans les départements d’Outre-Mer au travers de sa filiale Sunzil.

« 150 nouveaux collaborateurs cette année »

« Leader du solaire photovoltaïque et pionnier de l’autoconsommation, l’histoire d’EDF ENR se confond avec celle du marché. Si notre aventure a démarré à 5 il y a 15 ans, nous sommes aujourd’hui plus de 500 et prévoyons de recruter 150 nouveaux collaborateurs cette année. Notre croissance témoigne de la montée en puissance des énergies renouvelables en France et de la mobilisation générale pour construire un avenir neutre en CO2. Fort de notre histoire et fier de notre appartenance au Groupe EDF, nous apportons une contribution unique pour démocratiser l’accès à l’énergie solaire, qui s’impose progressivement comme l’une des sources d’énergie les plus compétitive », explique Benjamin Declas, Président d’EDF ENR. « Qu’il s’agisse d’innover pour développer des offres clésen-main pour les particuliers ou coconstruire des solutions adaptées aux environnements les plus exigeants, nos équipes relèvent aujourd’hui tous les défis. Après celles du coût et de l’acceptabilité, la bataille de l’intermittence est désormais engagée et les perspectives considérables, offertes par lessolutions de stockage qui se développent, devraient nourrir notre croissance dans les prochaines décennies. Notre ligne d’horizon : développer 700 MWc de nouveaux projets d’ici 2024 ».

Autoconsommation individuelle et collective : EDF ENR en première ligne

Ambitions fixées par la Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC), les lois Energie Climat et la Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE), prise de conscience des enjeux environnementaux par la société civile comme les organisations qui multiplient les plans RSE, croissance exponentielle des besoins électriques accrus notamment par l’explosion des ventes de véhicules électriques, innovations technologiques, baisse du coût de l’énergie photovoltaïque… Les conditions n’avaient jamais été aussi favorables au développement du solaire en France, stimulant l’intérêt croissant des particuliers, des entreprises et des collectivités pour l’autoconsommation : d’après RTE, à l’horizon 2030 près de 4 millions de personnes pourraient devenir “autoconsommateurs”, soit 4% de la consommation électrique nationale. Axes de développement stratégique pour EDF ENR, qui ambitionne d’atteindre les 30% de part de marché chez les particuliers, les professionnels et les collectivités d’ici 2035, les opérations d’autoconsommation chez les professionnels ont représenté en moyenne +78% de croissance entre 2020 et 2021. Soit 99 chantiers pour une puissance installée totale de 15,1 MWc. Chez les particuliers, cela représente une croissance de +30% avec plus de 8 300 nouvelles installations pour une puissance installée de plus de 29 MWc en 2021.

22 000 m² de panneaux solaires en ombrières sur le parking du E.Leclerc Avermes

Et depuis le lancement, en mai dernier, de son offre complète de financement et de services garantie sur 20 ans destinée à faciliter l’accès des entreprises à l’énergie solaire, 5,3 MWc de projets ont été signés. Parmi les opérations les plus marquantes, l’entrée en service à Lyon fin 2021 de la plus grande opération d’autoconsommation collective de France avec l’installation de 1 000 m² de panneaux photovoltaïques, pour une puissance de 200kWc, sur les toitures des 5 bâtiments de l’îlot Ydéal Confluence, comprenant 178 logements ainsi que des commerces. Objectif : produire 50% de l’énergie consommée au sein de l’îlot sur place. Accompagnant le développement de l’autoconsommation dans le secteur de la grande distribution, EDF ENR a également inauguré dans l’Allier l’un des plus grands projets d’ombrières photovoltaïques réalisé pour le compte d’une grande surface avec l’installation de 22 000 m² de panneaux solaires en ombrières sur le parking du E.Leclerc Avermes (1 500 places) couplés à 70 bornes de recharge pour voitures électriques. D’une puissance totale de 4,2 MWc, elle produira l’équivalent de 30% de la consommation annuelle d’énergie de l’hypermarché.