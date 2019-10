En IsÃ¨re, les pÃ©piniÃ¨res Damien Vivier se dotent dâ€™une serre photovoltaÃ¯que de prÃ¨s de 2 hectares

Les pépinières Damien Vivier ont inauguré vendredi 27 septembre dernier leur nouvelle serre solaire photovoltaïque à Penol, en Isère, en partenariat avec REDEN Solar, acteur de référence de la transition énergétique depuis plus de 10 ans. Ce projet d’agri-énergie de plus de 18,000 m² permettra au pépiniériste de pérenniser sa production de végétaux, mais aussi de produire environ 2 102 000 kWh par an, soit de couvrir l’équivalent de la consommation électrique domestique de près de 2500 personnes grâce à cette électricité renouvelable.

Damien Vivier, pépiniériste en Isère depuis plus de 20 ans, est spécialisé dans la vente de jeunes plants d’arbustes, de haies et d’ornements auprès des professionnels. Grâce à ce vaste projet agrivoltaïque, il pourra non seulement tirer avantage de la culture sous abri pour améliorer la qualité et l’homogénéité de sa production de végétaux, mais aussi limiter les besoins d’arrosage et bénéficier d’une protection très efficace contre les maladies menaçant habituellement ce type de production. Les serres solaires sont ainsi un outil de travail véritablement innovant, qui garantit notamment aux travailleurs une protection contre les intempéries, et donc des conditions de travail améliorées.

Le projet a été entièrement délivré courant 2018 par REDEN Solar, spécialiste français du développement de ce type d’outil agrivoltaïque. Le projet affiche une puissance installée de plus de 1 600 kW, délivrée par 5 940 modules PV monocristallins de 270Wc, fabriqués directement dans l’usine de REDEN Solar à Roquefort dans le Lot-et-Garonne. « Avec nos serres photovoltaïques, maraîchers, pépiniéristes ou horticulteurs accèdent à un outil de travail performant, durable et adapté à leurs cultures pour une définition concrète d’un partenariat gagnant-gagnant », a souligné Thierry Carcel, Président du Groupe REDEN Solar.