Ã‰meraude Solaire accÃ©lÃ¨re son dÃ©veloppement sur le Grand Ouest

Spécialisée dans la conception, l’installation et la maintenance de projets photovoltaïques, Émeraude Solaire (Saint-Malo, 35) accélère son développement. Avec près de 16 MWc de projets photovoltaïques installés cette année et une augmentation de son chiffre d’affaires de +10% par rapport à 2019, l’entreprise malouine confirme sa position de leader sur le marché agricole en Bretagne et son déploiement sur le marché des collectivités et des industriels.

« Il s’agit d’une année record avec plus de 200 projets réalisés allant de 3 kWc à 500 kWc, cela malgré le contexte sanitaire difficile de la Covid-19, et cinq semaines d’arrêt lors du 1er confinement » confie son dirigeant, Xavier Borel. Recrutements, nouveaux bureaux, nouveaux services… Émeraude Solaire prépare une croissance maîtrisée de son activité, dans un contexte propice pour le secteur solaire. « L’annonce prochaine du nouvel arrêté tarifaire, attendu au 1er trimestre 2021, la loi Énergie Climat ou encore la prise de conscience collective de la nécessité d’une transition écologique et énergétique, sont autant d’atouts auxquels notre société doit répondre. »

Émeraude Solaire se structure pour accompagner sa croissance

Émeraude Solaire anticipe une croissance, pour 2021, de plus de 30% en termes de volume et de chiffre d’affaires. « C’est pourquoi, pour faire face au développement de l’activité, nous avons déjà effectué des recrutements et prévoyons l’embauche de nouveaux collaborateurs sur l’ensemble des services, tant sur la partie commerciale, bureau d’étude, terrains (poseurs, électriciens, techniciens de maintenance) qu’administrative, et ce, dès l’année prochaine. » En effet, neuf personnes sont venues rejoindre les rangs de l’entreprise, depuis la reprise d’Émeraude Solaire par Xavier Borel, en mai 2020. L’entreprise, dont tous les services sont internalisés (0% sous-traitance), compte aujourd’hui 47 employés (contre 38 en 2019). Émeraude Solaire prévoit également le développement de nouveaux services : offre de maintenance renforcée, centrale au sol sans fondation pour l’autoconsommation, etc.

« Nous souhaitons conforter notre place d’acteur majeur dans notre région, mais également dans le Grand Ouest sur la tranche 3kWc – 1MWc. Notre volonté est d’accompagner nos clients, les agriculteurs, les professionnels, les collectivités et les particuliers, au niveau local, à participer à la transition énergétique de notre territoire. » En parallèle, pour répondre à ses nombreux projets, l’entreprise, manquant d’espace actuellement, a enclenché des démarches pour la construction de nouveaux locaux, toujours ancrés dans l’agglomération de Saint-Malo.

Des chantiers phares sur le grand ouest

Émeraude Solaire a installé cette année de nombreuses centrales photovoltaïques d’envergure. Parmi celles-ci :

· 300 kWc en autoconsommation viennent d’être installés sur le siège du Crédit Agricole du Morbihan à Vannes (56)

500 kWc sur le centre équestre de Landivisiau (29),

l’installation de 250 kWc d’ombrières sur le parking du centre aquatique Alre’O d’Auray (56).

L’année 2021 ne sera pas en reste avec :

la suite des projets Agrisoleil (5MWc sur 50 toitures agricoles) en Nouvelle Aquitaine ;

l’école de Questembert 152kWc, une centrale qui servira à alimenter l’école de la commune ainsi que la piscine, à proximité, pour leurs besoins en énergie ;

850 kWc d’ombrières photovoltaïques en autoconsommation - la plus grande de Bretagne en autoconsommation – sur le parking de l’hôpital de Noyal-Pontivy (56), appel d’offres de Morbihan Énergies, remporté récemment.

Ces trois installations viennent compléter les nombreux chantiers de la société malouine sur 2021 !