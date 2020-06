EM-Power Europe Ã©largira son Ã©ventail de thÃ¨mes dÃ¨s 2021

Cela fait vingt ans que le paysage énergétique de l’Allemagne est en mutation. La sortie du nucléaire est décidée et la sortie du charbon est aussi en passe de devenir réalité. L’arrêt programmé des centrales capables de couvrir les besoins de base alimente le débat sur la sécurité d’approvisionnement et la menace d’une pénurie d’électricité. Le développement massif du photovoltaïque et des accumulateurs d’énergie représente une partie importante de la solution. Les prévisions actuelles d’EuPD Research dans le cadre de l’étude « Energiewende im Kontext von Atom- und Kohleausstieg – Perspektiven im Strommarkt bis 2040 » (Transition énergétique dans le contexte de la sortie du nucléaire et du charbon – perspectives sur le marché de l’électricité à l’horizon 2040) l’ont récemment confirmé. En outre, il est nécessaire d’instaurer une infrastructure énergétique qui réponde aux défis du nouveau monde de l’énergie. C’est précisément cet aspect qu’aborde la nouvelle formule d’EM-Power Europe à Munich avec ses solutions concrètes. Ce salon professionnel international bien connu élargit son champ et ciblera du 9 au 11 juin 2021 les questions de gestion énergétique et de solutions énergétiques en réseau, dans le cadre de The smarter E Europe, la plus grande plateforme européenne du marché de l’énergie. The smarter E Europe propose néanmoins dès cette année une multitude de contenus numériques.

La décentralisation et la numérisation transforment durablement le monde de l’énergie actuel. En élargissant son éventail de thèmes, EM-Power Europe deviendra à partir de 2021 un carrefour international pour les prochaines avancées du nouveau monde de l’énergie. En effet, l’approvisionnement énergétique de demain va de pair avec la progression du couplage sectoriel qui nécessite la concertation de tous les acteurs et technologies.

Des solutions et concepts mis en réseau intelligemment façonnent le nouveau monde de l’énergie

La mise en place d’une infrastructure énergétique en réseau est une nécessité, en plus du développement des énergies renouvelables, des accumulateurs de courant et des applications power to X. Cette infrastructure doit pouvoir relever les défis du nouveau monde de l’énergie. Outre l’intégration d’une multitude de prosommateurs, qui sont à la fois consommateurs et producteurs sur le marché de l’électricité, cela implique la gestion de gros volumes de données et de l’aspect volatil et saisonnier de l’électricité de sources renouvelables. L’efficacité de l’approvisionnement

énergétique de demain suppose des concepts et solutions transsectoriels et mis en réseau intelligemment. C’est précisément sur ce terrain que se positionne la nouvelle formule d’EM-Power Europe. Seront présentes toutes les entreprises, des leaders du marché aux startups, qui sont en

concurrence pour façonner le nouveau monde de l’énergie par leurs solutions en réseau et leurs produits innovants.

Élargissement logique des thèmes abordés par EM-Power Europe

À partir de 2021, les secteurs des réseaux intelligents, de l’intégration des énergies renouvelables, de l’infrastructure de réseaux et des services de système réseau seront intégrés à la nouvelle formule d’EM-Power Europe. Les thèmes abordés jusqu’à présent comme l’approvisionnement énergétique décentralisé et renouvelable, l’automatisation intelligente des bâtiments, les systèmes de gestion d’énergie et le couplage sectoriel au sein des microréseaux, des quartiers et des bâtiments ainsi que les services énergétiques commerciaux et industriels resteront des éléments essentiels d’EM-Power Europe. Le programme-cadre s’adaptera aussi à l’élargissement des contenus du salon avec l’EM-Power Europe Conference organisée en parallèle et l’EM-Power Forum. Le principal groupe cible d’EM-Power Europe regroupe les clients professionnels de l’énergie et les prosommateurs, mais aussi les gestionnaires d’énergie, les planificateurs et conseillers du commerce, de l’industrie et de l’immobilier, sans oublier les régies municipales, les fournisseurs d’énergie et les communes.

Une nouvelle configuration géographique sera inaugurée en 2021 avec l’EM-Power Europe dans le hall B5 entre les halls Intersolar Europe et Power2Drive Europe. Le salon professionnel de l’énergie fait ainsi la liaison thématique et physique entre les salons Intersolar Europe et Power2Drive Europe et s’intègre encore mieux dans la diversité thématique et les réflexions sur le couplage sectoriel et la mise en réseau intelligente de The smarter E Europe.

Les contenus EM-Power Europe 2020 sous forme numérique

En 2020 aussi, EM-Power Europe, qui appartient à la plateforme d’innovation The smarter E Europe, fait la part belle aux échanges concernant le marché de l’énergie ainsi qu’à la mise en relation des acteurs internationaux du secteur, et ce, de plus en plus sous forme numérique, comme les webinaires et podcasts avec des experts du secteur. En organisant le webinaire « The (non-) financial drivers and benefits of smart energy prosumer models » (Les motivations et avantages financiers (ou non) des modèles intelligents de prosommateurs énergétiques) en coopération avec son partenaire smartEN, EM-Power Europe montre qu’il est plus qu’un salon professionnel international

et un événement présentiel. Le webinaire met en lumière les modèles de prosommateurs présentés dans l’étude et montre les facteurs motivants et les avantages qu’ils apportent à la société dans son ensemble. Le webinaire aura lieu le 23 juin 2020 de 11 h à 12 h.

www.thesmarterE.de/en