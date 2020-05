ekWateur et ses clients rÃ©pondent Ã  lâ€™appel de la Fondation AbbÃ© Pierre et font un don de 30 000 euros

En mars dernier et dans le cadre de la crise du Coronavirus et de ses conséquences pour les personnes sans-abri et mal-logées, la Fondation Abbé Pierre a lancé un appel aux dons pour la constitution d’un fonds d’urgence solidarité pour les personnes sans domicile, ainsi que les victimes de mauvaises conditions d’habitat, d’insalubrité et de surpeuplement. Un fond d’urgence qui permettra à la Fondation d’élargir le spectre de ses interventions à une large palette de besoins très urgents : distribution alimentaire (restaurant, tickets service, panier repas…), accès à l’eau et à l’hygiène, élargissement du nombre de place de mise à l’abri/hébergement, et renforcement du nombre et des équipages de maraude. ekWateur, premier fournisseur alternatif et collaboratif d’énergies vertes, a soutenu avec ses clients l’opération lancé par l’ONG – organisation non gouvernementale – et a fait un don de 30 000 euros !



« A l’heure où, la crise sanitaire, touche chacun d’entre nous et plus particulièrement, les personnes les plus fragiles, nous avons voulu agir à notre niveau et nous rendre utile. Nous avons donc fait un sondage en interne et auprès de nos ekWateur Squad pour identifier l’ONG qu’ils voulaient soutenir et c’est la Fondation Abbé Pierre qui a été sélectionné ! Nous sommes fiers et très heureux de pouvoir faire un don de 30 000 euros à cette ONG, », explique Julien Tchernia, Président et co-fondateur d’ekWateur. La start-up made in France avait proposé à ses clients de convertir 100 jouls (monnaie virtuelle d’ekWateur, versée pour une action de parrainage et à dépenser dans la boutique de l’espace client) en don de 10€ auprès de la fondation. ekWateur n’en ait d’ailleurs pas à son coup d’essai et mène également une action auprès d’ECD Sartrouville, association à but non lucratif qui favorise l’emploi de jeunes défavorisés, dans le secteur du digital et de la transition énergétique. Parce que la transition écologique se doit d’être pour tou.te.s, ekWateur s’engage en faveur d’un monde plus juste.