EKATE : lâ€™autoconsommation sans frontiÃ¨re

Le projet EKATE, qui s’emploie à développer des services de gestion de l’autoconsommation partagée via la technologie Blockchain, vient de démarrer. Ce projet est cofinancé par le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) dans le cadre du Programme Interreg-POCTEFA. EKATE, qui est soutenu également par la région Nouvelle-Aquitaine, vise ainsi à situer le périmètre POCTEFA en tant que référence de technologies de et pour l’autoconsommation partagées. Et pour ce faire, deux expériences de démonstration seront développées sur l’autoconsommation partagée d’énergie électrique photovoltaïque dans la région Nouvelle-Aquitaine et en Catalogne via des technologies innovantes de Blockchain et IoT.

L’expérience pilote en région Nouvelle-Aquitaine sera réalisé à Bidart, Pays Basque, et plus concrètement à la technopole Izarbel. Les équipes de TECSOL et l’école d’ingénieur ESTIA travaillent pour optimiser le démonstrateur d’autoconsommation partagée et développer également un showroom au sein de l’ESTIA, pour transférer les résultats du projet, en particulier aux entreprises concernées. Le showroom servira également pour la formation des ingénieurs et la sensibilisation aux Energies Renouvelables de tous les utilisateurs des bâtiments impliqués, afin d’influencer leurs habitudes de consommation d’électricité. Il sera conçu de sorte à diffuser les connaissances techniques sur le réseau de capteurs associés et le réseau de communication nécessaire à la gestion énergétique, ainsi que sur l’algorithme adaptatif de gestion de l’énergie assurant une autoconsommation optimisée à chaque instant.

POCTEFA, qu’est-ce que c’est?

POCTEFA 2014-2020 est l’acronyme du Programme Interreg V-A Espagne-France-Andorre. C’est un programme européen de coopération transfrontalière créé afin de promouvoir le développement durable des territoires frontaliers des trois pays. Le POCTEFA 2014-2020 constitue la cinquième génération de soutien financier communautaire destinée à renforcer l’intégration économique et sociale de cette zone frontalière. Le POCTEFA cofinance des projets de coopération transfrontalière conçus et gérés par des acteurs situés des deux côtés des Pyrénées et des zones littorales qui participent au Programme en préservant la croissance intelligente, durable et inclusive du territoire. Le programme promeut le développement durable du territoire frontalier de l’Espagne, de la France et de l’Andorre grâce à la coopération transfrontalière. Il contribue à réduire les différences de développement du territoire et à unir des forces afin de parvenir au développement durable de la région et à la cohésion des régions qui la composent. En résumé, le programme, grâce à des fonds européens, contribue à améliorer la qualité de vie des habitants de la région.