Eiffel Infrastructures Vertes reçoit 50 M€ et finance cinq opérations ENR cinq mois après son lancement

En octobre 2022, Eiffel Investment Group a poursuivi la démocratisation de son activité de financement d’infrastructure de transition énergétique – qui représente aujourd’hui plus d’1 milliard d’euros d’actifs sous gestion – auprès des investisseurs particuliers via la création de l’unité de compte evergreen Eiffel Infrastructures Vertes. Cinq mois après ce lancement, cette nouvelle unité de compte qui permet aux particuliers de participer au financement d’infrastructures de transition énergétique remporte un franc succès. Le fonds Eiffel Infrastructures Vertes a en effet reçu 50 millions d’euros d’engagements (de Spirica et de Suravenir) et a déjà réalisé cinq opérations de financement de projets d’énergie renouvelable.

Accessible en unité de compte, Eiffel Infrastructures Vertes vise à générer du rendement en investissant principalement dans des sociétés de projets contribuant à la transition énergétique, détenant notamment des actifs de production d’énergie renouvelable (comme par exemple des centrales solaires photovoltaïques et éoliennes). Ces investissements se font majoritairement au travers d’obligations et obligations convertibles. La gestion pratiquée peut entraîner un risque de perte en capital.

« La volonté des investisseurs de soutenir le développement des énergies renouvelables »

« Nous nous réjouissons du succès du FCPR Eiffel Infrastructures Vertes auprès de nos partenaires et de l’attrait qu’il génère auprès de leurs clients, investisseurs particuliers. Ce vif intérêt illustre la pertinence de cette classe d’actifs dans le contexte économique actuel mais aussi la volonté des investisseurs de soutenir la transition énergétique et notamment le développement des énergies renouvelables » confie Huseyin Seving, Directeur de la Distribution d’Eiffel Investment Group. Eiffel Infrastructures Vertes permet aux épargnants de diversifier leur patrimoine en accédant à une classe d’actifs (les infrastructures) habituellement réservée aux investisseurs professionnels et qui présente notamment l’intérêt d’être décorrélée des marchés boursiers. Grâce à l’expertise d’Eiffel Investment Group et son expérience de plus de dix ans en matière d’investissement dans les infrastructures de transition énergétique, Eiffel Infrastructures Vertes est aujourd’hui référencé au sein des contrats d’assurance-vie et d’épargne retraite de Spirica et de Suravenir. Il dispose ainsi à ce jour de 50 millions d’euros d’engagements. D’autres référencements sont en cours de finalisation auprès d’autres groupes assurantiels de renom.

Cinq premières transactions et un « deal flow » dynamique

Cinq mois seulement après son lancement, Eiffel Infrastructures Vertes a d’ores et déjà réalisé cinq investissements dans des projets solaires photovoltaïques et éoliens. Le Fonds a notamment participé au financement de la construction d’un portefeuille solaire détenu par le développeur irlandais Power Capital Renewable Energy et représentant une capacité de production d’énergie verte de plus de 700 mégawatts. Au total, Eiffel Infrastructures Vertes a permis le déploiement de 1,5 gigawatts de nouvelles capacités de production d’électricité renouvelable contribuant ainsi à éviter l’émission de l’équivalent de plus de 1,2 millions de tonnes de CO2 par an. « Le déploiement rapide de ces cinq premiers investissements témoigne de la qualité de notre « deal flow » ainsi que de notre entière mobilisation pour participer de manière concrète au développement d’une filière dont les besoins de financement sont immenses. Nous prévoyons de poursuivre ce rythme d’investissement au cours des prochains mois tout en maintenant le haut niveau de sélectivité qui caractérise notre stratégie d’investissement. » conclut Roman Londner, gérant au sein de l’équipe de gestion du Fonds Eiffel Infrastructures Vertes.