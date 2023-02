Bpifrance accompagne 12 entreprises du secteur de la transition énergétique à la découverte du marché sud-africain

Dans le cadre de la Team France Export, Bpifrance a lancé le 27 février dernier la mission internationale « Explore & Match : Transition-énergétique – Afrique du Sud », opérée en partenariat avec Business France. Douze fleurons français du secteur de la transition énergétique auront l’opportunité de détecter et développer des courants d’affaires dans tout le pays. La délégation se rendra ainsi à Johannesburg et au Cap, des zones dynamiques qui présentent de nombreuses perspectives de développement pour les entreprises françaises.

Pour la France, L’Afrique du Sud représente la première destination de ses exportations en Afrique sub-saharienne, et l’hexagone s’affirme comme étant le 10ème fournisseur de l’Afrique du Sud, et le 3ème d’Europe, derrière l’Allemagne et l’Italie.

De nombreuses opportunités pour les acteurs de la Transition Energétique

Dans le cadre de la mission organisée par Bpifrance, les entreprises françaises sélectionnées bénéficieront d’un programme riche sur cinq jours à Johannesburg puis au Cap, alliant temps collectifs et individuels. Elles débuteront la semaine par une journée de formation sur les différents enjeux et opportunités du secteur de l’énergie en Afrique du Sud, avant de bénéficier de rendez-vous B2B individuels et de se rendre au Cap. Au cours de cette seconde partie de la mission, les entreprises participeront également à des sessions collectives (rencontres avec des experts de la zone) et individuelles (rendez-vous personnalisés). « Attirant de nombreux investisseurs étrangers, l’Afrique du Sud est la parfaite incarnation d’une économie fleurissante et susceptible d’attirer les entrepreneurs français. Par sa présence en Afrique australe, Bpifrance vise à accroitre le développement d’entreprises françaises dans cette région incontournable qui présente de nombreuses opportunités. Dans le cadre de cette mission, Bpifrance, en partenariat avec Business France, accompagne 12 entreprises françaises des secteurs de la Transition énergétique pour une mission de 5 jours clé en main. Elles auront l’opportunité rare de rencontrer les écosystèmes locaux et bénéficieront d’un parcours sur mesure entre Johannesburg et le Cap. Les retours d’expériences d’entrepreneurs français implantés localement et un programme de rendez-vous business ciblés viendront, quant à eux, compléter cette immersion pour une stratégie efficace de développement sur la zone. » déclare Pedro Novo, Directeur exécutif en charge de l’Export chez Bpifrance.

« Un objectif de 42 % de l’électricité produite à partir de sources renouvelables d’ici à 2030 »

« Cette mission consacrée à la Transition Energétique intervient alors que l’Afrique du Sud, qui compte encore plus de 80 % d’énergies fossiles dans ses mix électrique et énergétique, connaît la plus grande crise de son secteur de l’électricité, avec un déficit d’approvisionnement et de nombreux délestages. Elle vise à mettre les PME et ETI françaises participantes – fournisseurs d’équipements et solutions technologiques liées à la transition, à la valorisation et à l’efficacité énergétique, à la décarbonation de la production électrique et de l’industrie ou encore à l’hydrogène vert – en condition d’accompagner la transition énergétique du pays, qui prévoit le raccordement au réseau de nouvelles capacités d’ici à 2030 avec un objectif de 42 % de l’électricité produite à partir de sources renouvelables. Au sein de la Team France Export, le bureau Business France de Johannesburg y contribue pleinement, en donnant à ces pépites françaises toutes les clefs pour réussir leur entrée ou leur développement dans le pays : compréhension de l’environnement des affaires, présentation des nombreuses opportunités qui s’offrent à elles et mise en relation individuelle ciblée avec des partenaires potentiels sud-africains, qu’ils soient donneurs d’ordres privés ou publics. » conclut Marc Cagnard, Directeur Afrique Sub-Saharienne chez Business France.

