Eiffage remporte le contrat EPC du mÃ©ga-parc PV Campanario (250 MWc) en Espagne pour un montant de plus de 120 millions dâ€™â‚¬

Eiffage, au travers d’Eiffage Energía (filiale d’Eiffage Énergie Systèmes en Espagne) vient d’être désigné lauréat par Elawan Energy du contrat EPC (Engineering, Procurement & Construction) du méga-parc solaire Campanario en Espagne pour un montant de plus de 120 millions d’euros.

Situé à Bonete, dans la province d’Albacete, le projet prévoit la réalisation de 5 centrales photovoltaïques contigües de 50 MWc chacune, soit une puissance totale de 250 MWc. Un peu plus de 563 000 modules solaires de 440 à 445 Wc chacun seront installés sur une superficie de 400 hectares.

La transformation de l’énergie générée sera assurée par près de 67 onduleurs et une station électrique unique équipée de 3 transformateurs centralisera la production d’électricité. Enfin, une ligne d’évacuation d’une longueur de 3 400 mètres sera construite pour rallier le plus grand collecteur d’énergie renouvelable d’Europe déjà alimenté par plusieurs installations d’énergie renouvelable existantes alentour.

Le méga-parc photovoltaïque Campanario alimentera près de 122 000 foyers avec une production d’énergie annuelle estimée à 96,5 GWc et devrait éviter le rejet de plus de 187 000 tonnes de CO 2 dans l’atmosphère. La livraison de cette nouvelle infrastructure électrique majeure en Espagne est prévue pour fin 2021.

Depuis 2010, 70 centrales solaires ont été construites par Eiffage Energía dans le monde (Espagne, Afrique, Amérique du sud et dans les Caraïbes) pour plus de 2,3 GWc de puissance installée. Au premier semestre, la centrale photovoltaïque de Torrijos à Novés (Espagne) de 35,6 MWc, construite par Eiffage Energía pour Elawan Energy, était notamment inaugurée.