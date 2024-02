Effy prône l’accélération du solaire pour sa vision de la maison “Effyciente”

Effy, pionnier de la rénovation énergétique en France depuis 15 ans, dévoile sa nouvelle vision de la maison ‘Effyciente’ pour permettre à toutes les familles de mieux vivre, mieux consommer, mieux agir sur l’énergie dans leur logement. Une démarche qui s’articule autour de 3 leviers de croissance pour 2024 avec le déploiement de la rénovation globale, l’accélération du solaire et le développement des solutions de maitrise de ses usages énergétiques dans la durée.

“Depuis 15 ans nous innovons pour que la rénovation énergétique permette aux ménages de mieux vivre. La maison “Effyciente” c’est un logement qui consomme moins, qui consomme mieux et qui donne aux particuliers le pouvoir de maîtriser sa facture d’énergie. Elle a une enveloppe performante, un chauffage moderne et pilotable, des moyens d’autoproduction solaires associés à des batteries ou un véhicule électrique et à des contrats d’énergie dynamiques. ” détaille Frédéric Utzmann, président Effy. Le groupe articule cette démarche autour de 3 piliers : la rénovation globale, l’autoconsommation solaire et les solutions de sobriété dans la durée.

Déployer la rénovation globale à la fois sur l’accompagnement et les travaux

D’une part sur l’accompagnement : ASSISTANT RENOV, filiale indépendante d’Effy est labellisée RGE Audit depuis 2022 et Mon Accompagnateur Rénov’ depuis le 1er janvier 2024 pour accompagner les familles dans leur parcours de rénovation globale. Une équipe dédiée d’auditeurs couvre l’ensemble du territoire. D’autre part sur les travaux, pour les ménages qui le souhaitent, Effy prend en charge les travaux de rénovation globale en coordination avec ses 4300 professionnels partenaires RGE. « La rénovation globale est le grand chantier de 2024. Pour permettre à chaque Français de pouvoir se lancer dans des rénovations globales, il sera nécessaire de coordonner la réalisation des travaux. Effy, en tant que 1er partenaire des professionnels RGE en France, sera là pour accompagner les français et s’assurer que chaque étape de travaux soient réalisées dans le bon ordre. » précise Frédéric Utzmann.

Accélérer sur le solaire, solution ‘anti-inflation’ sur les prix de l’électricité

Pour les Français, la facture d’électricité s’alourdit de près de 42 % en moyenne sur un an. Avec jusqu’à 45 % d’économies constatées, l’autoconsommation solaire s’impose alors comme LA solution anti-inflation sur les prix de l’électricité. Les Français ne s’y trompent pas. Seulement 3 ans après avoir lancé ses solutions d’autoconsommation solaire, Effy accompagne 5 fois plus de familles dans leurs projets. Un choix en cohérence avec la volonté des Français de devenir acteur de leur avenir énergétique. Frédéric Utzmann précise ainsi : “Le solaire s’installe comme une action rentable, une action de rénovation énergétique à part entière. A la fois consommateurs et producteurs de leur propre énergie, les Français qui passent au solaire sont aussi plus attentifs, plus engagés dans leur rapport à l’énergie.”

Et le pilotage dans la durée avec les solutions d’accompagnement sur les usages énergétiques

Au-delà des travaux, Effy souhaite accompagner les Français dans la durée en déployant des solutions de pilotage énergétique, via notamment les thermostats connectés et intelligents, le suivi de consommation et l’accompagnement post-travaux. Pour Frederic Utzmann « La crise énergétique des dernières années a montré que la maitrise de des usages énergétiques au moins aussi importants que les travaux de rénovation énergétique, il est donc nécessaire d’aider les français à mieux consommer. Pilotage du thermostat pièce par pièce, gestion des données de consommation… Ce sont autant d’applications que nous mettrons au service des Français ».