EDP appelle les candidatures de start-ups du monde entier pour la 9e Ã©dition de son programme Energy Starter

Energy Starter, le programme d’innovation ouverte d’EDP visant à accélérer l’adoption de technologies favorisant la transition énergétique, accepte désormais les candidatures pour le second module de sa 9ème édition, dédié aux énergies renouvelables. Le programme réunit les décideurs d’EDP et des startups et des scaleups, afin de créer des collaborations à long terme.

Dans ce domaine, EDP se concentre sur les entreprises qui développent des solutions innovantes pour accélérer le déploiement des énergies renouvelables, améliorer ses performances et générer une plus grande valeur en intégrant le stockage et en maximisant la participation sur différents marchés énergétiques. Les startups du monde entier peuvent postuler au programme jusqu’au 22 août. Les candidatures doivent être soumises directement via le site web du programme. “Chez EDP, nous croyons que la véritable innovation se réalise par la collaboration. Energy Starter est plus qu’un programme – c’est une rampe de lancement pour co-créer des solutions impactantes avec des startups du monde entier. En combinant leur agilité et leur créativité avec notre envergure mondiale et notre expertise, nous visons à accélérer l’adoption de technologies qui façonneront l’avenir de l’énergie” déclare Tomás Moreno, responsable de l’écosystème d’innovation d’EDP

Le programme en 2025 recherche des solutions innovantes dans les sujets suivants :

• Bridages : surveiller les bridages et tirer parti de stratégies et technologies innovantes pour minimiser son impact et créer de la valeur.

• Déploiement : accélérer l’adoption de sources d’énergie renouvelable avec des solutions optimisant la construction, facilitant l’interconnexion au réseau, simplifiant le développement du pipeline et débloquant les contraintes de la chaîne d’approvisionnement.

• Fonctionnement : maximiser la valeur des actifs et simplifier les opérations en utilisant des solutions automatisées, la maintenance préventive, des technologies résistantes aux climats et la circularité.

• Technologies émergentes : promouvoir l’adoption de technologies de pointe pour accélérer le développement de la production d’énergie propre et augmenter l’efficacité opérationnelle des actifs existants.

• Stockage de l’énergie : maximiser la valeur des actifs renouvelables à travers des technologies de stockage innovantes et rentables, au-delà du lithium-ion et des solutions de longue durée, tout en diversifiant les modèles commerciaux.

• Trading d’énergie : améliorer l’efficacité de la gestion de l’énergie à court terme en utilisant des outils automatisés, des modèles d’optimisation et une meilleure prévision pour un portefeuille d’actifs et de marchés diversifiés.

Après la clôture de la période de candidatures, les startups seront évaluées pendant les mois de septembre et octobre, lors de réunions en ligne avec EDP. Celles qui seront sélectionnées passeront à la prochaine phase du programme : le bootcamp, qui se déroulera du 25 au 27 novembre, au siège d’EDP à Lisbonne. Pendant ces trois jours, les startups participantes auront l’opportunité de travailler avec les décideurs d’EDP et des représentants de différentes zones d’affaires et équipes d’innovation, afin d’accélérer le co-développement de projets pilotes et d’accords commerciaux.

Après le bootcamp, les startups sélectionnées entameront un parcours collaboratif avec les équipes d’EDP pour affiner, valider et mettre en œuvre leurs projets pilotes proposés. Ceux-ci seront entièrement financés par EDP et comprendront un accès à ses données et actifs, ainsi qu’un suivi continu pour s’assurer que les solutions sont adaptées aux besoins d’EDP. L’objectif est d’accélérer ces initiatives innovantes vers la viabilité commerciale, ouvrant la voie à des partenariats à long terme qui aideront à favoriser la transition énergétique.

En travaillant avec EDP, les startups auront pour partenaire d’innovation un leader mondial du secteur de l’énergie, présent sur plusieurs continents et ayant un historique prouvé dans le développement et l’adoption de technologies innovantes. Compte tenu de tous les projets d’innovation d’EDP avec des startups via des programmes d’innovation ouverte, en plus de l’Energy Starter d’EDP, les résultats sont remarquables : plus de 150 projets pilotes, 40 mises en œuvre commerciales, 30 investissements en capital-risque et un total d’environ 140 millions d’euros générés en activités commerciales.