Ã‰dition 2021 du Panorama de la chaleur renouvelable et de rÃ©cupÃ©ration : focus sur le solaire thermique !

Le CIBE, la FEDENE, le SER et UNICLIMA, avec la participation de l’ADEME, publient la cinquième édition du Panorama de la chaleur renouvelable et de récupération. Aujourd’hui, la France ne couvre encore que 22,8 % de sa consommation par les énergies renouvelables dans un secteur clé pour la lutte contre le dérèglement climatique. Ce bilan montre que malgré une augmentation de la production issue de sources renouvelables en 2020, notre pays confirme son retard, faute de mettre en œuvre les moyens nécessaires à un développement accru en la matière. Il s’agit pourtant de la clé de la décarbonation massive du secteur de la chaleur et de l’ensemble de la consommation énergétique nationale.

Quid de la chaleur solaire ? En 2020, 47 000 m² de capteurs solaires thermiques ont été installés en France métropolitaine et 91 000 m² dans les DROM, amenant ainsi la surface totale installée à 3 398 000 m² en France métropolitaine et DROM. En 2020, la production totale de chaleur renouvelable solaire s’élève à environ 2 240 GWh, en France métropolitaine et dans les DROM. En France métropolitaine uniquement, 1 240 GWh de chaleur renouvelable sont produits en 2020, ce qui représente 0,2 % de la consommation finale de chaleur. Trop peu ! Pourtant, avec plus de 2,3 millions de m² installés en métropole, la chaleur solaire permet d’éviter l’émission de plus de 17 tonnes de CO2 par an.

En effet, la chaleur solaire présente de nombreux atouts. Elle permet d’encourager une transition énergétique réussie en remplaçant efficacement les énergies fossiles par une énergie renouvelable à la maturité prouvée, tout en renforçant l’indépendance énergétique française ; Et de lister ces avantages :

• de consolider l’économie locale en créant ou en maintenant des emplois, notamment dans l’industrie française du solaire ;

• dans le secteur industriel en général, de couvrir différents usages, selon différents régimes de températures et avec une grande modularité ;

• de présenter une longue durée de vie (plus de 20 ans).

Avec un marché d’environ 3 millions de m² de capteurs installés pour une valeur ajoutée de plus de 1 500 millions d’euros en métropole et dans les DROM en 2020, la filière représente en France métropolitaine 1 500 emplois directs et indirects. Plusieurs sites industriels sont établis en France et couvrent le marché européen, ce qui fait de la France un pays exportateur de capteurs solaires thermiques.

La filière de la chaleur solaire est en fort ralentissement depuis plusieurs années. Le marché est passé de près de 300 000 m² installés en 2012 à seulement 138 000 m² en 2020. Cette chute concerne autant le secteur individuel que les secteurs collectif et tertiaire. Les objectifs fixés par la nouvelle PPE pour 2023 et 2028 seront donc difficilement atteignables si la filière ne fait pas l’objet de soutiens adéquats. Le groupe de travail national solaire « Place au Soleil » lancé en 2018 par le gouvernement a proposé une série de mesures afin de favoriser le développement de cette filière et dont la plupart ont été réalisées comme:

• intégrer le solaire thermique dans le taux EnR&R des réseaux de chaleur afin de bénéficier d’un taux de TVA réduit pour la fourniture de chaleur ;

• prolonger l’appel à projets Fonds chaleur pour les grandes surfaces solaires thermiques ;

• permettre des aides du Fonds chaleur à la réhabilitation d’installations défaillantes ;

• simplifier et uniformiser l’attribution des aides fonds chaleur pour le solaire thermique ;

En 2020, avec la mise en place progressive de MaPrimeRénov, le soutien à l’installation des systèmes solaires thermiques pour les particuliers est revalorisé pour les ménages aux revenus modestes et intermédiaires.

Encadré

Focus sur le gisement solaire en France

La France dispose d’un gisement solaire particulièrement favorable. Dans le sud, un chauffe-eau solaire individuel (CESI) avec 2 à 4 m² de capteurs (3 à 5,5 m² dans le nord) produit de l’eau chaude sanitaire pour une famille de trois ou quatre personnes, à hauteur de 50 à 80 % de leur consommation. Concernant le chauff age à l’aide de système solaire combiné (SSC), les installations sont plus importantes : la surface des capteurs est de l’ordre de 10 à 15 m². Le taux moyen d’économie d’énergie s’échelonne entre 10 à 50 %, voire plus, dans certains cas.

