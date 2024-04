EDILIANS lance le PASS SOLAIRE : un accompagnement pour aider les couvreurs Ã  devenir des experts du toit solaire !

Alors que la rénovation énergétique est incontournable et que le photovoltaïque est en très forte croissance pour répondre à un double besoin de réduction des factures d’énergie et d’autoconsommation, certaines entreprises de couverture hésitent encore à se diriger vers le solaire qui peut leur sembler complexe. Pourtant, en tant que garant de l’étanchéité de la toiture, intégrer cette prestation à celles qu’elles proposent déjà est plus que légitime. Aussi, EDILIANS, pionnier sur ce marché depuis plus de 20 ans avec une gamme de tuiles solaires et de panneaux intégrés au bâti, a décidé de les aider à démarrer cette activité en lançant le PASS SOLAIRE.

S’inscrivant dans la continuité de la signature de son partenariat avec APRIL Construction en début d’année afin de faciliter l’accès assurantiel aux professionnels, le PASS SOLAIRE est un accompagnement complet de A à Z pour devenir autonome dans la vente et la pose de systèmes photovoltaïques. Ce parcours personnalisé comprend tous les volets nécessaires pour développer une activité solaire avec :

• une assistance assurantielle avec explication des démarches à effectuer pour bénéficier d’une couverture adaptée, point crucial dans le cadre du développement de cette nouvelle activité, avec possibilité d’être mis en relation avec APRIL Construction et de bénéficier de règles de souscriptions assouplies et de tarifs négociés par EDILIANS,

• une formation technique certifiante pour obtenir l’habilitation BP, obligatoire pour l’installation d’équipements photovoltaïques ainsi que la qualification QualiPV Bat sous forme de stage théorique et pratique, respectivement d’une durée d’un jour et demi et de 3 jours,

• une formation à la pose des solutions de tuiles et panneaux solaires d’EDILIANS en situation réelle accompagnée d’une attestation de formation à leur mise en œuvre, document demandé dans les avis techniques et souvent par les assurances,

• une journée de formation à la vente et au Simulateur Solaire, avec présentation de l’offre EDILIANS et de ses avantages,

• un accompagnement sur la première vente et le premier chantier solaire photovoltaïque par un commercial et un technicien expérimentés d’EDILIANS.

Les éléments pertinents de cet accompagnement sont définis lors d’un entretien initial en fonction des besoins de l’entreprise, il est donc tout à fait personnalisé.

En déployant ce service complet, EDILIANS illustre une fois de plus sa volonté, au-delà de sa large gamme solaire résidentielle, de proposer un accompagnement complet de A à Z pour aider les professionnels à devenir des experts de la rénovation globale de la toiture. Destiné à développer et soutenir leur activité, le PASS SOLAIRE garantit en plus à leurs clients particuliers un toit solaire fiable et étanche, performant et durable, tout étant esthétique.