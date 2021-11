EDF Renouvelables met en service la centrale solaire de Dijon-Valmy en Bourgogne-Franche-ComtÃ© Dijon

Dijon Métropole et EDF Renouvelables ont inauguré le 25 novembre dernier la centrale photovoltaïque de Dijon-Valmy d’une puissance installée de 15 mégawatts (MWc), dans le département de la Côte-d’Or, en Bourgogne-FrancheComté. De quoi faire monter la moutarde au nez !

Située dans la ville de Dijon, la centrale solaire, qui compte 43 000 panneaux photovoltaïques, occupe une surface de 16 hectares, pour une puissance installée de 15 MWc. L’électricité renouvelable produite chaque année répondra aux besoins en électricité de 8 000 habitants, soit 5 % de la population de Dijon.

Sur l’ancien centre d’enfouissement technique

Initié en 2017, le projet de centrale photovoltaïque se situe sur l’ancien centre d’enfouissement technique (CET) de Dijon, qui traitait les déchets de la ville et sur lequel étaient stockés des gravats et des résidus de chantiers de construction. Le CET, fermé en 2018, a été réhabilité par la Métropole de Dijon au cours de l’été 2020. Lors de la construction de la centrale solaire, qui a mobilisé une centaine d’emplois, les contraintes techniques du site ont été prises en compte afin de respecter l’intégrité de la couche de terre végétale posée sur le centre d’enfouissement. Ainsi, les panneaux photovoltaïques ont été posés sur des fondations spécialement conçues pour cela. Les chemins de voirie et les plateformes ont également été surélevées par rapport au terrain afin de permettre de préserver le système de drainage existant. Au printemps 2021, les habitants de la métropole de Dijon ont eu l’opportunité d’investir dans la construction de la centrale photovoltaïque par l’intermédiaire d’une plateforme de financement participatif. Cette campagne de financement local a rencontré un vif succès avec 200 000 € levés auprès des riverains.

Un engagement résolu autour de la production d’énergies renouvelables

Pour Bruno Bensasson, Directeur Exécutif du groupe EDF en charge du pôle énergies renouvelables et Président directeur général d’EDF Renouvelables : « La centrale photovoltaïque de Dijon est le fruit d’un travail étroit entre les équipes de Dijon Métropole et d’EDF Renouvelables. Elle participe à la dynamique soutenue de la Région dans le développement des énergies renouvelables, illustrant sa volonté de contribuer à la transition énergétique en réhabilitant cet ancien centre d’enfouissement technique. Le solaire, tout comme l’hydraulique, l’éolien et le nucléaire, permettent de lutter contre le réchauffement climatique en substituant les énergies fossiles émettrices de CO2 au profit d’une électricité bas carbone. » Pour François Rebsamen, Maire de Dijon et Président de Dijon Métropole : « Je suis particulièrement fier que la métropole fédère autour d’elle des partenaires industriels de premier plan. Notre métropole à haute qualité de vie est un formidable levier d’attractivité et de transformation, et elle le prouve au quotidien par les choix qu’elle effectue et les projets qu’elle met en œuvre, grâce notamment à notre engagement particulièrement résolu autour de la production d’énergies renouvelables. La centrale photovoltaïque de Dijon-Valmy va permettre de renforcer notre mix énergétique pour créer un écosystème vertueux et durable. »