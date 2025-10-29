EDF power solutions remporte un projet solaire de 600 MW en Arabie saoudite

EDF power solutions et Saudi Electricity Company (SEC) ont signÃ© un contrat dâ€™achat dâ€™Ã©lectricitÃ© (PPA) de 25 ans avec Saudi Power Procurement Company (SPPC) pour le dÃ©veloppement du projet solaire photovoltaÃ¯que de Samtah. Cette centrale solaire dâ€™une capacitÃ© de 600 MW marque une nouvelle Ã©tape dans la prÃ©sence dâ€™EDF power solutions en Arabie saoudite.

SituÃ© dans la province de Jazan, dans le sud-ouest du pays, le projet sera dÃ©veloppÃ©, financÃ©, construit et exploitÃ© par un consortium formÃ© par EDF power solutions et SEC. Sa mise en service est prÃ©vue pour fin 2027. La centrale solaire de Samtah fournira de lâ€™Ã©lectricitÃ© renouvelable Ã plus de 100 000 foyers et permettra dâ€™Ã©viter plus de 1,1 million de tonnes dâ€™Ã©missions de COâ‚‚ chaque annÃ©e. EDF power solutions est prÃ©sent depuis plus de 30 ans au Moyen-Orient et depuis plus de 20 ans en Arabie saoudite et intervient sur lâ€™ensemble de la chaÃ®ne de valeur Ã©nergÃ©tique, la production et le transport dâ€™Ã©lectricitÃ© bas carbone ainsi que lâ€™efficacitÃ© Ã©nergÃ©tique. Ce contrat tÃ©moigne Ã nouveau de lâ€™engagement long terme de lâ€™entreprise dans la rÃ©gion.

Le portefeuille dâ€™EDF power solutions en Arabie saoudite comprend plus de 700 MW dâ€™actifs en exploitation et 6 GW de projets en construction, incluant des projets majeurs comme Al Henakiyah, une centrale solaire de 1 GW dont la mise en service est prÃ©vue dÃ©but 2026, ou encore le plus grand parc Ã©olien du Moyen-Orient, Dumat Al Jandal, dâ€™une capacitÃ© installÃ©e de 400 MW, mis en service en 2022. Â« Lâ€™attribution du projet solaire de Samtah marque une nouvelle Ã©tape dans le partenariat long terme entre EDF power solutions, le ministÃ¨re de l’Ã‰nergie et Saudi Power Procurement Company. En mobilisant notre expertise technique et notre connaissance approfondie du marchÃ© local, ce projet illustre notre engagement Ã accompagner les ambitions de lâ€™Arabie saoudite en matiÃ¨re dâ€™Ã©nergie renouvelable, tout en maintenant des standards environnementaux et sociaux Ã©levÃ©s Â» prÃ©cise Omar Al-Daweesh, directeur gÃ©nÃ©ral d’EDF power solutions Arabie saoudite.

