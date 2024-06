EDF ENR lance une solution de location de panneaux photovoltaÃ¯ques pour encourager lâ€™autoconsommation des TPE-PME-PMI

EDF ENR lance une offre de location de panneaux photovoltaïques pour les TPE-PME-PMI, et étend ainsi son offre à destination des professionnels, qu’ils soient propriétaires ou locataires de leurs biens fonciers et immobiliers. Les petites et moyennes entreprises peuvent ainsi investir dans leur propre outil de production d’énergie renouvelable, sans apport initial, en conservant leurs fonds propres pour leur activité principale. L’autoconsommation solaire à portée des TPE-PME-PMI !

Un premier projet EDF ENR de location vient d’être finalisé à Condat dans le Cantal (15) où Gaëtan Sanchez, propriétaire d’un Carrefour Contact depuis 2022, loue aujourd’hui 125 panneaux d’une puissance totale de 51,15 kWc afin de réaliser 30% d’économies sur sa facture d’électricité.

Des factures qui passent de 24 000 à 60 000 euros

« Sur le plan environnemental, nous avions cette idée d’apporter notre pierre à l’édifice depuis longtemps et puis je suis sensibilisé au sujet de longue date, car mes parents avaient équipé la maison familiale. Mais ce sont nos dernières factures qui nous ont poussé à franchir le pas malgré notre récente arrivée dans le secteur » souligne Gaëtan Sanchez. Après un parcours en tant que salarié dans la distribution, il a décidé de devenir franchisé en 2016. Après avoir obtenu les fonds nécessaires, il a repris un Carrefour Contact dans le Cantal en juillet 2022, avec notamment 3 chambres froides dont une négative et des frigidaires qui tournent H24 toute l’année dans le magasin. « En deux ans, j’ai vu mes factures s’envoler de 24 000 à 60 000 euros avec une tendance vers les 65 000 aujourd’hui, ce n’est juste pas tenable. Quand j’ai rencontré mon interlocuteur EDF ENR, nous avons fait un point sur les pics de consommation et nos usages à l’année pour adapter au mieux l’installation » poursuit-il. Aujourd’hui, il dispose de 125 panneaux qui occupent 250 m² d’une toiture d’un peu plus de 400 m². L’objectif est de réaliser 30% d’économie d’énergie via l’autoconsommation, soit une réduction de 15 000 euros à l’année a minima. Ce à quoi il faudra ajouter un peu de revente sur le réseau. Dans une approche globale, Gaëtan Sanchez a aussi équipé ses frigidaires de portes avec à la clé une baisse de 15% de mes consommations d’énergie par ce simple geste. L’idée est de diviser par deux les factures et retrouver peu à peu l’équilibre du début d’activité.

Une rentabilité assurée dès la première année

Avec cette offre clé en main dont bénéficie Gaëtant Sanchez, les panneaux solaires sont proposés à la location par EDF ENR pour une durée de 10 ans et les loyers s’inscrivent dans les charges d’exploitation fiscalement déductibles des entreprises. Ils sont financés par les économies d’énergie réalisées, offrant une perspective de rentabilité dès la première année. En cas de production supérieure au besoin en électricité, le surplus injecté sur le réseau entraine une rémunération du client. Cette offre s’accompagne d’un contrat d’exploitation et de maintenance complet avec garantie de production. Au terme de la période de location, les entreprises peuvent devenir propriétaires de leur installation pour 1€ symbolique (une centrale photovoltaïque produit sur plus de 30 ans). L’offre s’adresse à toute organisation qui dispose d’une surface d’au moins 100 m². Elle peut être déployée sur les bâtiments, les parkings ou encore les terrains libres : une opportunité pour les entreprises d’augmenter la valeur de leur biens fonciers et immobiliers tout en démontrant leur engagement RSE. « Le potentiel de croissance du photovoltaïque est immense sur le segment des petites et moyennes entreprises. Cet essor s’explique par la volonté des entreprises de maitriser les coûts de l’énergie, de réduire leur empreinte carbone et de contribuer à l’effort général de transition énergétique. Pour les accompagner, nous avons développé une solution innovante qui leur permet de financer simplement leur installation par les économies générées sur leur consommation d’électricité. Bâtiment, parking et/ou terrain libre : cette offre clé-en-main s’adresse à toute organisation qui dispose d’une surface d’au moins 100 m² », explique Benjamin Declas, Président d’EDF ENR.

Encadré

43% des TPE-PME qui prévoit d’investir réaliseront un investissement vert. +20 points par rapport à avant la crise sanitaire (Source : Bpifrance Le Lab)