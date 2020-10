EDEN Renewables India remporte trois projets pour 1 350 MWc de nouvelles centrales solaires

EDEN Renewables India, coentreprise dédiée à l’énergie solaire sur le marché indien et détenue à parts égales par EDF Renouvelables et Total Eren, a remporté trois projets de centrales photovoltaïques d’un total de 1 350 MWc au Rajasthan, dans le nord de l’Inde.

EDEN Renewables s’est imposé parmi les leaders du marché solaire en Inde, avec un portefeuille global actuel de plus de 2 200 MWc de capacités en développement, en construction et en exploitation réparties dans les Etats du Rajasthan, de l’Uttarakhand, de l’Uttar Pradesh et du Madhya Pradesh.

Entre avril et juillet 2020, EDEN Renewables India a remporté :

▪ deux projets photovoltaïques de 450 MWc lors des derniers appels d’offres organisés par la Solar Energy Corporation of India (SECI VIII et SECI IX) ;

▪ un projet photovoltaïque de 450 MWc lors du dernier appel d’offres organisé par la National Hydro Power Corporation (NHPC) et avec qui un contrat de vente d’électricité (PPA) d’une durée de 25 ans a été signé fin août 2020.

D’une production attendue de plus de 2 300 GWh par an, ces futures centrales solaires alimenteront en électricité l’équivalent de près de 2 millions de personnes en Inde chaque année. Les constructions démarreront au premier semestre 2021 et les mises en service sont prévues pour début 2022.

Ces récents succès font suite à la signature l’année dernière par EDEN Renewables India de contrats de vente d’électricité de long terme sur 25 ans pour quatre projets photovoltaïques. Ces projets dans le nord de l’Inde représentent au total 716 MWc de capacité à installer. L’un d’eux, « SECI III » (450 MWc), situé au Rajasthan, est en construction depuis avril 2020. Sa mise en service est prévue au premier semestre 2021. EDEN Renewables India assure le développement, la construction et l’exploitation de centrales photovoltaïques en Inde depuis 2016. A travers leur présence locale, et notamment une équipe d’experts basés à New Delhi, EDF Renouvelables et Total Eren exploitent d’ores et déjà quatre centrales photovoltaïques en Inde.

Une nouvelle étape

Fabienne Demol, Vice-Présidente Exécutive – Responsable Mondiale du Développement de Total Eren, a déclaré : « Avec ces trois centrales photovoltaïques, nous sommes très heureux d’avoir franchi une nouvelle étape qui fait suite à la signature l’an dernier de quatre contrats d’achat d’électricité à long terme. Je tiens à adresser mes félicitations à toutes les équipes pour cette réussite qui survient malgré la crise du COVID-19. Je suis enthousiaste à l’idée de travailler sur ces projets photovoltaïques avec notre partenaire EDF Renouvelables, à travers notre filiale commune EDEN

Renewables India qui joue un rôle clé dans la réalisation de nos ambitions sur le marché indien. Ensemble, nous sommes résolus à fournir une électricité à la fois durable et bas carbone, qui permette de répondre à l’objectif du gouvernement indien d’augmenter la part des énergies renouvelables en Inde ».

Frédéric Belloy, Directeur International d’EDF Renouvelables, a ajouté : « Nous sommes heureux d’avoir remporté 1 350 MWc de projets photovoltaïques supplémentaires via EDEN Renewables India. Ces nouvelles réussites vont venir très significativement renforcer la position de notre joint-venture avec notre partenaire Total Eren. Ces succès soulignent le niveau d’expertise remarquable atteint par EDEN Renewables India dans le domaine de l’énergie photovoltaïque. Ces projets emblématiques s’inscrivent de manière parfaitement cohérente dans la stratégie Cap 2030 du groupe EDF qui vise à doubler ses capacités nettes en énergies renouvelables, au niveau mondial, entre 2015 et 2030 en les portant de 28 GW à 50 GW. A travers nos développements dans les énergies renouvelables, nous sommes heureux de participer à l’ambition du gouvernement indien de porter la production d’électricité d’origine non fossile à 220 GW d’ici à 2022 ».