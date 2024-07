Ecostal Group acquiert Yomatec afin dâ€™accÃ©lÃ©rer son expansion sur le marchÃ© franÃ§ais du photovoltaÃ¯que

Ecostal Group et les actionnaires historiques de Yomatec ont conclu un accord ayant conduit Ecostal Group à détenir 100% de Yomatec. De quoi rayonner sur les marchés français et européens du PV !

Etabli en Île-de-France, Yomatec est un acteur majeur de la distribution B2B d’équipement pour installations photovoltaïques en France. L’acquisition de Yomatec constitue une nouvelle étape dans la stratégie d’expansion d’ Ecostal Group en Europe. « Accueillir Yomatec au sein de notre groupe est une véritable opportunité et va nous aider à servir encore plus efficacement l’ensemble des installateurs en France. Notre gamme de produits est complémentaire et l’ancrage de Yomatec en région Île-de-France va nous permettre d’être encore plus proches de nos clients. Nos ADN sont comparables. Nous avons en commun cette volonté d’accompagner nos clients dans chaque étape de leur travail » précise Christophe Piron, CEO d’Ecostal Group. Déjà actif en France depuis novembre 2022 par l’intermédiaire de sa filiale Ecostal établie à Béziers, Ecostal Group entend, par cette transaction, développer sa présence sur le marché français, accroître son maillage régional en disposant d’une plateforme en Île-de-France et ainsi apporter un maximum de valeur aux professionnels du secteur de l’énergie photovoltaïque.

« La complémentarité d’Ecostal Group et de Yomatec tombe sous le sens. Il était important pour moi d’associer le destin de Yomatec à l’un des leaders du marché européen et ainsi atteindre une taille critique dans un marché voué à se consolider rapidement dans les prochaines années. En liant nos forces, nous permettons aussi aux installeurs français d’avoir accès à une gamme de produits encore plus complète. Cela offre de nouvelles perspectives pour nos clients, pour nos fournisseurs et pour les utilisateurs de panneaux photovoltaïques en général. Je suis impatient de débuter cette nouvelle aventure avec l’équipe Ecostal Group » assure Michel Ayache, Directeur Général de Yomatec. Stéphane Dauvister, Président du Conseil d’Administration d’Ecostal Group se réjouit également de ce rapprochement : « Nous sommes ravis que Michel rejoigne notre groupe. L’acquisition de Yomatec est une nouvelle étape de notre stratégie d’expansion dont l’objectif est de devenir un leader européen dans le secteur de la distribution d’équipements photovoltaïques. »

Encadré

Quid d’ECOSTAL GROUP ?

Fondé en 2008 par Stéphane Dauvister, le Groupe Ecostal est un acteur majeur de la transition énergétique et est structuré autour de deux piliers :

- la distribution B2B de solutions photovoltaïques (équipement solaire, batteries et bornes de recharges) , destinées aux projets résidentiels et C&I de petite à moyenne envergure

- la conception, fabrication et installation de structures photovoltaïques destinées à des projets de moyenne à grande envergure (structures au sol, ombrières et solutions agrivoltaïques).

Ecostal Group est présent en Belgique et en France au travers de 7 entités juridiques distinctes (Ecostal Group SA, Ecostal SA, Ecostal SAS, Siguesol SRL, Siguesol SAS, Project Zero NV et SolaRecycle SA). L’entreprise peut compter sur une quarantaine de collaborateurs dédiés à la transition énergétique.