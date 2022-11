Economie circulaire/Reconditionner les onduleurs : une bonne idÃ©e bien dans lâ€™air du temps !

Allonger la durée de vie des onduleurs quand c’est possible, tel est le nouveau levier de croissance de la société alsacienne Sundays, Data System. Ce désir de lancer une activité de reconditionnement d’onduleurs l’a conduite outre-Quiévrain pour un partenariat avec la société Omvormer Services. Tout sauf une histoire belge

Créée il y a une quinzaine d’années, Sundays Data System, installée à Mulhouse importe historiquement les produits allemands Solar Log Monitoring. Après de belles années de croissance, les activités de l’entreprise, dédiées aux outillages spécialisés et aux appareils de suivi et de contrôle pour les installateurs PV, progressent désormais plus lentement dans un marché de renouvellement.

100 000 euros investis dans un laboratoire

Dans une volonté de diversification, Steve Poussard, PDG de l’entreprise a recruté Luc Malgras, responsable commercial et développement, qui s’intéresse très vite à la réparation d’onduleurs, parents pauvres de l’économie circulaire des équipements PV. Le reconditionnement d’onduleurs, activité récurrente s’il en est, devrait croître fortement dans les années à venir avec le développement massif du parc français et européen. Sa quête l’amène en Belgique à la découverte de la société Omvormer Services, des experts ès réparations d’onduleurs qui disposent d’une usine de 2000 m². En octobre 2021, un partenariat est signé avec Sundays Data System qui va alors investir 100 000 euros dans son propre laboratoire à Mulhouse, un laboratoire qui occupe deux techniciens. « Nous récupérons les onduleurs multi marques défaillants, européens comme chinois, chez les installateurs dans toute la France. Avec un pic saisonnier de juin à septembre. Quand nous le pouvons, nous réparons à l’unité au sein même de notre labo. Pour des volumes plus importants, nous envoyons les palettes en Belgique » précise Luc Malgras.

« Il y a du sens à réparer des appareils défectueux quand on vend de l’électricité verte »

Le deal avec le client est simple. Sundays Data System s’occupe de tout, un package tout compris du transport à la réparation. Les devis tombent sous les 48 heures et il faut compter 3 à 4 jours pour la réparation. Coût moyen de l’opération : entre 500 et 800 euros. « Cela peut paraître cher mais deux raisons essentielles poussent le marché. C’est un fait, nous surfons sur les indisponibilités et la pénurie d’onduleurs qui forcent la main des clients. Ils ont du mal à trouver du neuf, donc ils réparent. Autre raison, plus humaniste celle-là. De plus en plus de clients nous disent qu’il y a du sens à réparer des appareils défectueux quand on vend de l’électricité verte et mettent en avant la circularité comme modèle de vertu. Cet état d’esprit commence vraiment à imprimer » confie Luc Malgras. En un an, Sundays Data System a doublé ses volumes traitant près de 200 onduleurs par mois pour un CA sur la première année d’exercice de 250 000 euros. Dans un marché en forte croissance ! Pour répondre à la demande, l’entreprise mulhousienne a programmé un déménagement courant 2023 dans des locaux plus grands pour absorber davantage de volumes. De son côté, la société Omvormer vient d’embaucher six techniciens supplémentaires ces derniers mois ainsi qu’un nouveau magasinier. L’activité de reconditionnement d’onduleur semble avoir de beaux jours devant elle. Comme une réponse à l’urgence de sobriété commandée par les dérives climatiques…