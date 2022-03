E.Leclerc Ã©nergies (Siplec) devient actionnaire dâ€™EIT InnoEnergy pour dÃ©velopper les EnR

SIPLEC, filiale d’E.Leclerc en charge des énergies sous la marque “E.Leclerc énergies”, est devenue actionnaire du premier fonds européen en matière d’innovation dans le domaine des énergies durables : EIT InnoEnergy. Dans un contexte réglementaire en pleine mutation et alors que les énergies de demain font l’objet de multiples recherches et innovations, E.Leclerc énergies se donne les moyens de pouvoir anticiper les évolutions futures pour en faire bénéficier ses clients et ses infrastructures (magasins, centrales régionales…).

EIT InnoEnergy accompagne les start-ups qui construisent les énergies de demain en les amenant au plus vite à maturité. En devenant partie-prenante de cette entreprise, E.Leclerc confirme sa place d’acteur clé de la transition énergétique. Cet engagement lui permettra d’accélérer sa conversion vers des énergies innovantes pour la mobilité durable : véhicule électrique, hydrogène, biogaz, biocarburants, biomasse et de trouver des solutions avec les points de vente pour construire des bâtiments à énergie positive : photovoltaïque, éolien, stockage d’énergie…Avoir E.Leclerc comme actionnaire permet à EIT InnoEnergy d’enrichir son positionnement stratégique dans la chaîne de valeur industrielle de l’énergie, notamment dans le secteur de la grande distribution.

Pour EIT InnoEnergy, élargir son impact dans la transition énergétique

EIT InnoEnergy va bénéficier d’un effet de levier considérable grâce aux 726 magasins E.Leclerc, aux 713 stations-service du réseau, aux entrepôts logistiques de l’enseigne. Karine Vernier, PDG d’EIT InnoEnergy France, déclare « Je suis ravie de cet alignement stratégique. SIPLEC est un partenaire de premier plan avec lequel nous engageons aujourd’hui une relation gagnant-gagnant qui permettra de déployer, ensemble, des innovations pionnières à grande échelle dont l’impact sera significatif au service de la transition énergétique. » L’alliance des expertises de l’enseigne E.Leclerc (transport, logistique, distribution, stations-service) et du portefeuille d’EIT InnoEnergy, permettra de contribuer à la lutte contre le changement climatique et à la réduction des émissions de CO2. Elle accélèrera la mise sur le marché des innovations pour les start-ups les plus matures et favorisera l’essor de celles en phase de développement.