DualSun obtient la certification bas carbone de CERTISOLIS sur son panneau FLASH® 405 Half-Cut White

L’industriel français DualSun, leader mondial du panneau solaire hybride, poursuit les certifications obtenues sur sa gamme de panneaux solaires. Fruit de son engagement continu depuis plus de 10 ans dans le choix des composants de ses panneaux solaires SPRING® et FLASH®, DualSun annonce que son panneau photovoltaïque à haut rendement FLASH® 405 Half-Cut White a été certifié “bas carbone” par le laboratoire CERTISOLIS. Il sera disponible dès début 2022.

La réponse ne s’est pas fait attendre longtemps. Alors que le nouvel arrêté tarifaire du 8 octobre 2021 (dit S21) fixe un tarif d’achat de l’électricité pour les installations en toiture entre 100 et 500 kWc et impose d’utiliser des panneaux avec un faible bilan carbone, DualSun annonce que son panneau FLASH® 405 Half-Cut White affiche un bilan carbone inférieur à 550 kg eq. CO2/kWc attesté par le certificat ECS CRE 4 n°042-2021_001 émis par CERTISOLIS.

Engagement bas carbone sur la gamme de panneaux solaires DualSun

Ce panneau n’est pas le premier de la gamme DualSun à faire l’objet d’une telle reconnaissance, puisque les panneaux hybrides DualSun WAVE® avaient déjà obtenu une certification “bas carbone”. De manière générale, les ingénieurs de DualSun mènent un travail en continu pour que les panneaux fabriqués par la société aient le plus faible impact carbone possible : cette nouvelle certification en est le reflet. Ce panneau solaire répond ainsi aux exigences sur l’impact carbone des projets “100 – 500 kWc” sur les toitures commerciales, industrielles et agricoles. Il sera dévoilé en décembre sur les salons Energaïa (Montpellier) et BePositive (Lyon), et disponible dès début 2022.

Performances optimisées et garanties maintenues

Afin de garantir les performances de son panneau FLASH® 405 Half-Cut White, DualSun a choisi des cellules monocristallines à haut rendement en association avec un backsheet blanc pour une meilleure production photovoltaïque surfacique, ainsi qu’un verre anti-reflet garantissant une haute performance même en cas de lumière diffuse. Le FLASH® 405 Half-Cut White a également passé le test de corrosion au brouillard salin et affiche une tenue mécanique jusqu’à 5,400 Pa. Par ailleurs, ce panneau bas carbone est en cours de certification ETN (Enquête de Technique Nouvelle) avec la plupart des systèmes de pose en toiture.

Certifications gages de qualité des panneaux DualSun

Les panneaux DualSun font régulièrement l’objet de nouvelles certifications, reflétant le soin apporté par les équipes DualSun dans le choix de leurs composants et la qualité de leur fabrication. En effet, un audit complet des processus de fabrication est réalisé pour chaque nouvelle certification. Les panneaux DualSun s’alignent et respectent ainsi les meilleurs standards européens via les certificats SOLAR KEYMARK et IEC, mais aussi américains avec leur certificat ICC-SRCC, australiens avec leur certificat CEC, ou encore israéliens avec leur certificat SII.