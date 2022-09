DualSun lancera son panneau FLASHâ“‡ 425 Shingle Ã  l’occasion de Batimat

A l’occasion du Mondial du Bâtiment (du 3 au 6 octobre à Paris), DualSun présentera son nouveau panneau photovoltaïque de dernière génération : le FLASH® 425 Shingle. Plus puissant, plus résistant, générant un impact environnemental réduit, et offrant un look “ultra full black”.

Le panneau solaire FLASH® Shingle Black de DualSun est conçu pour des projets d’autoconsommation sans compromis sur l’esthétisme et le rendement afin de conserver toute l’élégance du bâtiment. Il bénéficie d’innovations le rendant encore plus performant et plus élégant que son prédécesseur (le FLASH® 375 Shingle) :

Puissance de 425 Wc en ligne avec les dernières évolutions du marché

Meilleur rendement par m²

Apparence ultra black pour un rendu très esthétique

A l’occasion de Batimat, Dualsun annonce également l’intégration du panneau FLASH® 380 Half-Cut White, certifié bas carbone, à l’avis technique du procédé d’étanchéité photovoltaïque sans percement pour toiture terrasse SOPRASOLAR FIX EVO et FIX EVO TILT, officialisant la pertinence de ce panneau photovoltaïque pour les grands projets de 100 à 500 kWc !