DualSun : 2 innovations prÃ©sentÃ©es sur le salon BePositive 2023

Lors du salon BePositive à Lyon du 21 au 23 mars 2023, Dualsun présentera 2 innovations, pour participer à l’accélération de la transition énergétique, tout en améliorant l’impact environnemental de ses panneaux solaires.

> Panneaux photovoltaïques FLASH 100% Bas-Carbone :

DualSun s’engage pour la réduction de l’empreinte environnementale de ses panneaux solaires, grâce à des choix exigeants sur l’approvisionnement en matières premières.

> Nouveau panneau SPRING 425 Shingle Black :

Un panneau hybride encore plus performant, qui produit de l’électricité par sa face avant et de l’eau chaude par sa face arrière, avec une puissance photovoltaïque et une production thermique améliorée (produit en France dans l’Ain à Jujurieux).

A noter/Sur le stand DualSun : démonstration de pose du panneau hybride SPRING, qui produit à la fois électricité et eau chaude.

> tous les jours à 9h30, 10h30, 11h30, 14h30, 15h30, 16h30.