Du dÃ©ploiement Ã  lâ€™industrialisation : les annonces du gouvernement

Plusieurs mesures fortes ont été prises depuis le début de l’année pour renforcer le déploiement des panneaux solaires en France et atteindre l’objectif de 6GW/an. En parallèle, la France soutient massivement le développement de l’offre industrielle du photovoltaïque. Les annonces sur les deux volets !

1. Le Gouvernement accélère le déploiement de panneaux solaires en France

• Annonce 1 : l’attribution d’un soutien public à près de 1,3 GW de nouvelles capacités photovoltaïques de puissance importante depuis le début de l’année :

- En désignant 90 projets représentant une puissance cumulée de 362MWc comme lauréats de la sixième période de l’appel d’offres portant sur le soutien des installations photovoltaïques sur bâtiments et parking, avec un tarif moyen de 102,10€/MWh.

- En désignant 92 lauréats représentant une puissance cumulée de 911,53MWc comme lauréats de la cinquième période de l’appel d’offres portant sur le soutien des installations photovoltaïques au sol, avec un tarif moyen de 81,9€/MWh.

• Annonce 2 : hausse de 38% du rythme de déploiement des petites installations de panneaux solaires sur les parkings et bâtiments.

Un arrêté tarifaire (dit S21) permet aux petites installations de bénéficier de tarifs d’achat garantis par l’Etat. Les tarifs proposés aux installations dans cet arrêté dépendent en particulier des objectifs de développement du photovoltaïque que le Gouvernement se fixe dans la PPE. Sans attendre la nouvelle PPE, l’arrêté modificatif2 publié le 13 mars 2024 vient rehausser ces objectifs de développement de 1,3GW/an à 1,8GW/an, soit +38%, différant ainsi une baisse substantielle du tarif de rachat de l’électricité produite par ces installations afin de continuer à encourager leur développement.

• Annonce 3 : accélération de la mise à disposition de fonciers pour le déploiement du solaire grâce à plusieurs leviers :

- Publication du premier texte d’application relatif au développement de la filière agrivoltaïque. La loi APER a permis de définir le cadre de développement de l’agrivoltaïsme : il s’agit de projets dans lesquels le photovoltaïque apporte un service direct à l’agriculture, permettant de contribuer à la fois à la souveraineté énergétique et alimentaire. Le décret permet de définir les conditions de déploiement d’un agrivoltaïsme responsable et vertueux, tout en permettant le développement d’innovations technologiques. Ce décret précise également les conditions d’implantation pour les projets photovoltaïques sur terrains agricoles, naturels ou forestiers, sur des zones qui seront recensées dans des documents cadre départementaux, notamment les carrières, friches industrielles, délaissés routiers, fluvial et portuaire, anciens aérodromes. Ce décret sera accompagné d’un arrêté spécifiant les mesures de contrôles relatives à ces installations afin de garantir une préservation de l’enjeu agricole.

- Accélération de la planification territoriale du développement du photovoltaïque, en lien avec les collectivités : o Pour permettre la mise en place des zones d’accélération introduites par la loi APER, le Gouvernement a mis en place un portail cartographique3 pour mettre à disposition des collectivités et du public près de 80 couches de cartes qui regroupent autant des données du potentiel de développement des énergies renouvelables, que les enjeux de biodiversité ou de paysages.

- Solarisation des délaissés routiers du réseau national. Les 11 directions Interdépartementales des Routes (DIR), accompagnées par le Cerema et la Direction Générale du Trésor ont identifié sur leurs réseaux les aires de repos et échangeurs routiers ayant un potentiel de couverture par des panneaux photovoltaïques. Les DIR vont publier courant 2024 des Appels à Manifestations d’Intérêt (AMI) auprès d’entreprises intéressées par la mise à disposition du foncier à solariser. La procédure de mise en concurrence qui s’ensuivra permettra de sélectionner un développeur-opérateur qui installera et exploitera des installations photovoltaïques au sol ou sur ombrières de parkings.

Pendant la durée de la convention d’occupation du domaine public, l’entreprise lauréate paiera au propriétaire public une redevance constituée d’une part fixe et d’une part variable fonction du chiffre d’affaires généré par la vente d’électricité.

2. Le Gouvernement renforce l’industrialisation du solaire en France.

• Annonce 4 : deux projets de gigafactories – Carbon et Holosolis – représentant respectivement 1,5Mds€ et 700M€ d’investissements totaux, ont d’ores et déjà déposé une demande d’agrément pour le crédit d’impôt vert, qui devrait être accordée en 2024.

Le C3IV – le crédit d’impôt vert – a été adopté dans la loi de finances pour 2024 et est pleinement entré en vigueur le 13 mars 2024. Deux projets de gigafactories – Carbon et Holosolis – représentant respectivement 1,5Mds€ et 700M€ d’investissements totaux, ont d’ores et déjà déposé une demande d’agrément, qui devrait être accordée en 2024, et donc obtenir le crédit d’impôt finançant les investissements des usines jusqu’à un montant inégalé dans les énergies renouvelables de 200 M€.

Les appels à projets de France 2030 existants et les aides des Régions complèteront le soutien financier de ces usines en capex et sur le développement de l’innovation.

Pour renforcer le soutien au développement du photovoltaïque, les Ministres ont fait des annonces supplémentaires :

• Annonce 5 : la mise en œuvre du « Pacte solaire »

• Annonce 6 : révision du critère d’éligibilité basé sur le contenu carbone des panneaux solaires dans les prochaines périodes de l’appel d’offres bâtiment afin d’éviter les contournements.

L’abandon des analyses de cycle de vie (ACV) dans la méthodologie d’évaluation carbone simplifiée (ECS) et l’utilisation exclusive d’une approche par mix-pays (contenu carbone du mix électrique du pays) permet de limiter les contournements du critère carbone et de mieux prendre en compte le mix énergétique du pays producteur des panneaux. Ces modifications concerneront l’appel d’offres « bâtiment » et seront, en cas de succès, généralisées à l’ensemble des dispositifs de soutien au photovoltaïque lorsqu’elles seront parfaitement maitrisées par les énergéticiens et les acheteurs.

• Annonce 7 : mise en place d’une prime bas carbone sur l’arrêté tarifaire sol (S24) qui sera publié en 2024.

Il s’agit d’une prime bas carbone visant à compenser le surcoût d’acquisition de panneaux bas carbone et inciter les consommateurs à se tourner vers les panneaux les plus vertueux.

• Annonce 8 : mise en oeuvre des nouveaux critères du règlement européen Net Zero Industry Act (NZIA) d’ici fin 2025 afin de soutenir l’industrie européenne du solaire.

L’entrée en vigueur du NZIA et la rédaction des actes d’exécution associés offriront de nouvelles opportunités pour soutenir une industrie européenne du solaire plus sécurisée, autonome (moins dépendante d’Etat hors UE) et résiliente. La France a été motrice dans la négociation du règlement depuis 2023. Le NZIA permettra en particulier de faire évoluer d’ici fin 2025 les critères d’éligibilité et de notation de nos dispositifs de soutien public pour intégrer des critères en faveur de la résilience des approvisionnements en équipements, de la cybersécurité, ce critère visant à réduire le risque de contrôle à distance des installations solaires, et de normes sociales mieux disantes et conformes aux valeurs de notre modèle européen.

Encadré

Déploiement de l’Induscore

➢ Qu’est-ce que l’induscore ?

o Outil de transparence pour valoriser les étapes de fabrication en Europe

o Même format que le nutriscore : lettre A, B, C etc

o Typiquement si le panneau a 1 étape industrielle, il sera noté D, 2 étapes C, etc.

o 2 mois pour finaliser avec la filière la mise en place

o Nécessite un engagement fort de la filière pour la certification