Dome Solar met Ã  jour des grilles modules associÃ©s Ã  ses Avis Techniques HÃ©lios BÂ², Kogysun i+ & Roof-Solar

Dome Solar vient de réaliser mise à jour majeure concernant ses procédés Hélios B², Kogysun i+ et Roof-Solar. Dans le cadre de son engagement constant en faveur de l’innovation et de la qualité, les grilles de modules associées aux Avis Techniques de ces produits ont ainsi été actualisées. Les nouvelles grilles de vérification prennent notamment en compte l’intégration de :

Modules DMEGC séries M10, Infinity et Infinity RT -M10/M10T/M10RT-(B)54

Modules JINKO série Tiger Pro – N-54-HL4R(-B)

Modules LONGI série Hi-MO X6max – LR7-54

Ces ajouts reflètent la détermination de Dome Solar à fournir des produits toujours plus performants et adaptés aux besoins de ses clients et partenaires. Une démarche favorable à succès commun de la filière et à l’avancement de l’industrie photovoltaïque !