DMEGC Solar obtient la note Â« A Â» dans le rapport PV ModuleTech Bankability Ratings

Le fabricant de modules photovoltaïques DMEGC Solar a récemment reçu la note « A » dans le dernier rapport PV ModuleTech Bankability Ratings 2024Q4, grâce à sa santé financière stable et à sa capacité de production croissante.

L’entreprise DMEGC Solar a annoncé le mois dernier qu’elle avait mis en service une nouvelle usine de cellules de type N de 6 GW, ce qui porte sa capacité totale de production de cellules à 23 GW et sa capacité annuelle de production de modules à 21 GW. Dans plusieurs listes de livraisons de modules pour 2024, DMEGC Solar a été classé parmi les 10 premiers fabricants, avec des livraisons cumulées de plus de 50 GW. Dans la dernière liste des fabricants mondiaux de modules solaires de Wood Mackenzie, DMEGC Solar a été classée huitième.

Le score de bancabilité de PV Tech est dérivé d’analyses statistiques approfondies qui incluent les données des fournisseurs de modules photovoltaïques au cours des 5 à 10 dernières années. Les deux principaux facteurs qui influencent le score sont la situation financière et la capacité de production, qui comprend à son tour les livraisons, la capacité et la technologie. L’analyse compare les forces et les faiblesses de chaque entreprise à travers de multiples paramètres financiers et de fabrication dans une perspective de bancabilité afin de calculer le score et la note finale.

DMEGC Solar se prévaut depuis longtemps de sa situation financière saine. Tout au long de sa carrière de fabricant, qui s’étend sur plus de quatre décennies, elle a toujours affiché des chiffres stables et en croissance. Au cours des deux dernières années, pendant lesquelles l’ensemble de l’industrie photovoltaïque a connu des baisses de prix et des pertes, l’entreprise a surpassé la plupart de ses homologues en maintenant une rentabilité respectable. La santé des indicateurs financiers se reflète dans le score Altman-Z de la société : DMEGC Solar a toujours été placé dans la « zone de sécurité » dans les rapports de classement des fabricants de modules photovoltaïques publiés par SINOVOLTAICS, et surpasse tous ses concurrents chinois dans le dernier classement.

Le passage de la notation BBB à la notation A devrait aider DMEGC Solar à accentuer sa pression sur la concurrence pour les projets photovoltaïques dans le monde, en particulier en Europe, et donc à continuer d’accroître sa part de marché et la croissance de ses expéditions. C’est également grâce à la disponibilité du financement que l’entreprise a reçu le prix BloombergNEF Tier 1 PV Module Maker (fabricant de modules photovoltaïques de niveau 1) pendant six années consécutives et qu’elle figure toujours parmi les « Top Brand PV Modules » d’EUPD Research depuis 2018.