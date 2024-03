DMEGC SOLAR dÃ©veloppe sa gamme de modules avec la certification PEP Ã©co-passport

De plus en plus d’appel d’offre dans le bâtiment intègre la notion de cycle de vie des équipements. Il est difficile de sélectionner les bons produits et récupérer les certificats afin de pouvoir compléter tous ces documents administratifs. Récemment, DMEGC SOLAR a obtenu de nouveaux certificat PEP éco-passport, sur plusieurs modules de sa gamme Infinity. « L’amélioration constante des cycles de vie de nos produits reflète le niveau d’engagement de DMEGC Solar dans un avenir décarbonisation. Actuellement, DMEGC Solar continue ses certificats sur la gamme Infinity RT, gamme rectangulaire » confirme les équipes techniques du fabricant. Mais finalement quid d’un PEP eco passport ? Les PEP prennent en compte l’ensemble du cycle de vie du produit, de l’extraction des matières premières à sa fin de vie, sans oublier les transports, la mise en œuvre et l’usage même du produit. Il a une durée de vie de cinq ans.