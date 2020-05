Dix leaders de lâ€™Ã©nergie sâ€™engagent pour l’hydrogÃ¨ne renouvelable, la clÃ© pour la dÃ©carbonisation des industries europÃ©ennes

Lundi 25 mai 2020, dix chefs de file de l’industrie et les principales associations solaires et éoliennes européennes ont lancé «Choose Renewable Hydrogen», une initiative conjointe soulignant le rôle crucial des énergies renouvelables afin d’assurer une reprise économique saine post-Covid-19, alignée sur l’accord vert européen. Les signataires ont appelé la Commission européenne à faire les bons choix pour l’intégration d’une stratégie hydrogène au sein du futur système énergétique européen, en exploitant tout le potentiel de l’électricité renouvelable pour décarboniser complètement l’industrie.

L’initiative demande instamment qu’au milieu de la crise sanitaire du Covid-19 et de ses implications économiques, l’Europe donne la priorité aux voies les plus efficaces, durables et rentables pour décarboniser son économie. L’électrification directe sera le principal moyen de décarboniser le chauffage et le transport routier. Cependant, d’autres secteurs seront difficiles à décarboniser – comme celui des produits chimiques, l’industrie lourde, le transport routier longue distance, l’aviation et le transport maritime – où l’électrification directe est insuffisante.

Sur ces secteurs, l’hydrogène renouvelable peut jouer un rôle clé en tant que solution la plus rentable et la plus durable pour une décarbonisation complète. L’hydrogène produit en Europe via des électrolyseurs alimentés à 100% en électricité renouvelable, comme l’énergie solaire et l’énergie éolienne à zéro émission de gaz à effet de serre, augmentera la sécurité énergétique de l’UE. Une production d’hydrogène, couplée aux énergies renouvelables connectées au réseau, présente une forme optimisée de couplage sectoriel.

Aurélie Beauvais, PDG par intérim de SolarPower Europe, a déclaré: «Les technologies des énergies renouvelables sont prêtes à former l’épine dorsale de l’accord vert européen. Elles sont compétitives, hautement évolutives et peuvent fournir des solutions d’hydrogène entièrement durables pour atteindre le dernier kilomètre de la décarbonisation de l’Europe. La prochaine «stratégie d’intégration du système énergétique» et la «stratégie de l’hydrogène propre» seront essentielles pour consacrer les bonnes voies de décarbonisation pour l’Europe: elles doivent tirer parti de l’immense potentiel d’électricité renouvelable, ce qui renforcera l’intégration sectorielle, créera des millions d’emplois et fournira l’hydrogène durable nécessaire pour moderniser et décarboniser les industries européennes. »

De son côté, Giles Dickson, PDG de WindEurope, a déclaré: «Les énergies renouvelables représentent actuellement près de la moitié de notre électricité. Mais l’électricité est seulement un quart de notre consommation totale d’énergie. Le reste est principalement fossile. Nous devons électrifier autant de ces secteurs liés aux fossiles que possible. Et le vent sera la clé. La Commission européenne et l’AIE disent que ce sera la moitié de l’électricité en Europe d’ici 2050. Mais nous ne pouvons pas électrifier tout. Certains processus industriels et transports lourds devront fonctionner au gaz. Et le meilleur gaz renouvelable n’est autre que l’hydrogène. C’est complètement propre. Il sera abordable avec des énergies renouvelables bon marché de plus en plus compétitives. Et ce sera l’énergie produite en Europe qui créera des emplois et de la croissance localement.

Encadré

Les dix entreprises signataires

L’hydrogène dans le Package de récupération? Oui, mais faites-en de l’hydrogène renouvelable! L’initiative «Choisir l’hydrogène renouvelable» regroupe actuellement 10 entreprises et associations: AkuoÉnergie, BayWa r.e., EDP, Enel, Iberdrola, MHI Vestas, SolarPower Europe, Ørsted, Vestas and WindEurope.

www.choose-renewable-hydrogen.eu/