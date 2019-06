DeuxiÃ¨me centrale solaire au Japon pour Total

Total a mis en service une centrale solaire d’une capacité de 25 mégawatts-crête à Miyako, dans la préfecture d’Iwate sur l’île d’Honshu. Achevée deux ans après le lancement de la construction, la centrale produira une énergie propre et fiable pour plus de 8 000 foyers japonais. « Nous sommes fiers d’annoncer la mise en service de notre deuxième centrale solaire au Japon. La réussite du projet Miyako est en ligne avec notre ambition de développer l’électricité bas carbone à travers le monde, » déclare Julien Pouget, Directeur Renewables chez Total.

La centrale photovoltaïque a été conçue pour satisfaire aux normes strictes de construction parasismique en vigueur au Japon. L’installation est équipée de près de 77 000 panneaux solaires SunPower à haut rendement, qui garantissent une performance maximale en conditions météorologiques difficiles, notamment sous la neige et en températures négatives.

La centrale est désormais reliée au réseau électrique pour fournir de l’énergie via la compagnie de distribution régionale. La centrale Miyako est détenue à parts égales par Total Solar et Chubu Electric Power Co.,Inc., l’un des plus importants électriciens au Japon.

Plus d’infos…