DERBI/JNES 2017 : les territoires et le digital, les deux leviers de la transition Ã©nergÃ©tique

Du 13 au 15 juin prochain, le somptueux Palais des Rois de Majorque de Perpignan accueillera la Conférence Internationale DERBI et les Journées Nationales sur l’Energie Solaire. Plus de trois cents congressistes et près de cinquante intervenants sont attendus pour cet événement qui sera cette année consacré à la transition numérique de l’énergie et à l’autoconsommation au sein des territoires.

Justement, la conférence plénière de la première journée aura pour thème « Les territoires au cœur de la transition énergétique » en présence de Sylvia Calvo, ministre de l’Environnement de la Principauté d’Andorre et d’Agnès Langevine, vice-présidente de la région Occitanie en charge de la transition écologique et énergétique ainsi que de personnalités qui font référence dans leur domaine Fabrice Boissier, directeur général de l’ADEME, Philippe Bourguignon, senior executive chez Engie, Gilles Capy, directeur régional Occitanie chez EDF ou encore Daniel Lincot, directeur de l’IRDEP. Les deux tables rondes de l’après-midi Les outils du numérique au service de l’autoconsommation et En quoi le stockage induit une évolution des usages? seront l’occasion de faire le point sur les évolutions des technologies digitales et de stockage dans ce nouveau monde de l’Internet de l’Energie.

La conférence DERBI/JNES 2017 proposera également des rencontres d’affaires durant lesquelles se nouent des partenariats souvent très prolifiques sur l’ensemble des filières renouvelables. Comme chaque année, les trophées DERBI seront remis à 3 personnalités ayant le mieux œuvré pour le développement des énergies renouvelables et la sauvegarde de la planète. Trois catégories sont récompensées : Industriel, Scientifique et Innovation. N’oubliez-pas DERBI/JNES 2017, c’est dans moins d’une semaine

