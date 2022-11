Delta rejoint l’association nÃ©erlandaise du secteur des systÃ¨mes photovoltaÃ¯ques Holland

Solar Delta Electronics EMEA a annoncé qu’elle est désormais membre officiel de Holland Solar, l’association industrielle très réputée dans le secteur néerlandais de l’énergie solaire. Depuis 1983, Holland Solar collabore avec ses membres pour stimuler, orienter, connecter et professionnaliser toujours plus le secteur néerlandais de l’énergie solaire. Le fait d’être accepté comme membre de Holland Solar signifie que Delta est perçue par l’association comme un fabricant fiable et de premier plan d’onduleurs photovoltaïques. Cela implique également que l’entreprise a accepté de se conformer aux règles de conduite imposées par Holland Solar à ses membres. En retour, Delta partagera ses connaissances et son expertise en matière de technologie de systèmes photovoltaïques et de techniques d’installation, venant ainsi enrichir le vivier de compétences actuel de la communauté de Holland Solar en y apportant un savoir et une compréhension professionnelle.

Outre sa bonne réputation dans le secteur néerlandais des systèmes photovoltaïques, au sein duquel elle exerce une certaine influence concernant la prise de décision, l’association entretient également une relation de longue date avec le gouvernement néerlandais, à qui elle fournit des informations substantielles sur le secteur et l’évolution du marché. Holland Solar joue donc un rôle consultatif lors de la création de nouvelles politiques et elle détermine également le programme concernant les futures lois et subventions.

Ainsi, l’affiliation de Delta à Holland Solar offre à l’entreprise d’excellentes opportunités d’accélérer le déploiement de ses solutions photovoltaïques dans la région. « Depuis plus de 50 ans, Delta est au cœur des initiatives qui renforcent l’efficacité énergétique et la durabilité. C’est donc un grand honneur de rejoindre Holland Solar, une association qui partage nos valeurs et nos objectifs. Cette association est forte d’une histoire dont elle peut être fière : depuis près de 40 ans, elle soutient le secteur des systèmes photovoltaïques et joue un rôle dans les politiques gouvernementales afin d’accélérer l’adoption des solutions photovoltaïques », déclare Michiel Klees, directeur des ventes de la division PVI pour le Benelux, le Royaume-Uni et l’Irlande dans la région EMEA de Delta Electronics.

Wijnand van Hooff, directeur général de Holland Solar, a quant à lui commenté l’affiliation de Delta à l’association en ces termes : « Delta est hautement respectée dans la communauté mondiale des systèmes photovoltaïques. Nous nous félicitons donc de son affiliation et de la précieuse contribution qu’elle apportera, à n’en point douter, à l’association et à ses membres. Delta devient membre de l’association à une époque où les objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) sont de plus en plus exigeants et où les citoyens et les entreprises sont davantage sensibilisés à la nécessité d’accroître l’efficacité énergétique. La réputation de Delta en tant que pionnier de l’industrie renforce la crédibilité de Holland Solar et soutient son objectif consistant à rendre les systèmes photovoltaïques encore plus populaires en tant que solutions énergétiques durables. »