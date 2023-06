Delta prÃ©sente des solutions Ã©nergÃ©tiques intelligentes pour la transition Ã©nergÃ©tique au salon Smarter E Europe

Delta, spécialiste mondial en matière de solutions de gestion thermique et de puissance, annonce sa participation au salon Smarter E Europe de Munich pour y présenter ses solutions énergétiques intelligentes révolutionnaires à destination des réseaux électriques à faible émission de carbone et la transition énergétique. En intégrant les solutions pour l’énergie solaire, le stockage de l’énergie et la recharge de véhicules électriques (EV), ses solutions énergétiques intelligentes permettent d’exploiter des sources d’énergies renouvelables, de faciliter le déploiement des services de recharge et d’optimiser l’efficacité énergétique au point de consommation. Détails des solutions !

« Les solutions de pointe de Delta en matière d’énergies renouvelables sont déployées dans une large gamme d’applications à l’échelle mondiale, des installations résidentielles et commerciales aux installations à grande échelle. Les technologies innovantes de Delta contribuent à favoriser la transition énergétique pour permettre un avenir zéro émission, propre et durable, conformément à l’objectif de neutralité carbone de l’UE à l’horizon 2050 » indique Andreas Hoischen, Directeur principal de la division Onduleurs photovoltaïques chez Delta EMEA. En écho à l’essor des véhicules électriques, Delta a fourni plus de 2 millions de bornes de recharge d’EV dans le monde. En outre, pour fournir la puissance nécessaire sans générer d’impact considérable sur le réseau existant, les solutions d’infrastructure de recharge d’EV de Delta aident à gérer intelligemment la capacité de recharge et la consommation d’énergie du site et à alléger la pression exercée sur les entreprises de services publics, tout en optimisant le retour sur investissement pour les clients. « L’objectif de Delta est d’encourager une mobilité et des infrastructures énergétiques plus propres et respectueuses de l’environnement », a ajouté Vincent Lin, Directeur principal du développement commercial Mobilité électrique et solutions énergétiques intelligentes chez Delta EMEA. Delta présentera ainsi au salon Smarter E Europe une gamme complète de solutions énergétiques intelligentes exploitées grâce au système de gestion de l’énergie DeltaGrid®, notamment :

- Solutions de gestion solaire

Delta présentera sa gamme complète d’onduleurs photovoltaïques solaires comprenant les modèles M15A/M20A/M30A Flex, pour les applications et environnements nécessitant de faibles niveaux de bruit, et les modèles M50A/M70A/M100A Flex, destinés aux systèmes exigeants des toitures de grande taille. Le point fort de la gamme est le M100A Flex, avec des fonctionnalités telles que la détection de défaut d’arc, les dispositifs de protection contre les surtensions AC/DC de type 2 (DC de type 1+2 en option), la fonction anti-DIP (dégradation induite du potentiel), la protection contre l’inversion de polarité et la surveillance de chaînes avec sortie de données de courbe I-V rapide. Il est ainsi la solution idéale pour les grandes installations photovoltaïques sur toiture commerciale. Autre élément clé : le grand onduleur M125HV 140 kVA monté au sol, avec 20 entrées DC pour une flexibilité maximale dans la configuration du parc photovoltaïque et un rendement maximal de 99,1 %. La gamme complète d’onduleurs photovoltaïques à haute efficacité énergétique répond aux exigences de diverses applications, des toitures de bâtiments commerciaux aux centrales électriques à grande échelle.

- Solutions de stockage de l’énergie

Les problèmes de distribution et de capacité de puissance résultent des énergies renouvelables et des alternatives de mobilité électrique. La demande de solutions de stockage de l’énergie pour permettre d’équilibrer l’offre et la demande est devenue cruciale. Pour les clients commerciaux et industriels nécessitant des solutions de stockage d’énergie, Delta propose une plateforme de stockage ; c’est un système de stockage de l’énergie préfabriqué comprenant le conditionneur d’alimentation, la batterie, le système de distribution de puissance, des systèmes de commande et de communication préconfigurés, le tout dans une unité de base et intégrés au système de gestion de l’énergie DeltaGrid®, une plateforme innovante offrant un service numérique et des capacités de contrôle de puissance avancées. Elle est adaptée aux applications à espace restreint et permet un déploiement rapide. Elle peut être configurée en fonction des besoins actuels tout en conservant la flexibilité nécessaire pour une extension future.

- Solutions de recharge d’EV

Delta présentera sa gamme complète de solutions d’infrastructures de recharge d’EV, qui a été largement acceptée et qui, à ce jour, comptabilise plus de 2 millions de dispositifs de recharge d’EV Delta livrés aux clients dans le monde entier. Avec une gamme complète de solutions de bornes de recharge AC, DC et ultra-rapide, les solutions Delta peuvent être appliquées à diverses applications, allant de la recharge résidentielle, commerciale, de flotte à la recharge publique.

Le stand Delta au salon Smarter E Europe se situe dans le hall B3, stand n° 350, du 14 au 16 juin au Messe München.