DEIF/Reuniwatt : un partenariat pour optimiser la consommation PV au sein de projets hybrides

Reuniwatt, le leader français d’outils de prévisions solaires et DEIF, le pionnier danois des systèmes de contrôle pour la production décentralisée, viennent tout juste de signer un certificat de compatibilité entre leurs solutions pour les projets hybrides. Une énorme perspective pour les applications industrielles au sein de microgrids !

Les projets hybrides incluant une installation photovoltaïque (PV) couplée à des générateurs diésel sont de plus en plus fréquemment installés sur des sites isolés, et ce, pour diverses applications, allant de l’électrification rurale à l’industrie minière, en passant par l’agriculture. Pour de telles zones reculées, le PV représente de sérieux avantages comparé à d’autres sources d’énergie. Produire de l’électricité à partir de fioul dans des sites éloignés s’avère véritablement onéreux, à cause des frais de transport, des risques d’approvisionnement (pertes, vols, contextes politiques instables) et de l’efficacité même des générateurs qui sous-performent fréquemment.

L’importance des prévisions infra-horaires pour les projets hybrides

L’objectif de coupler du diésel avec du PV est de remplacer une énergie polluante et coûteuse par une énergie renouvelable dont les coûts d’opération sont quasi nuls. Les principaux obstacles techniques à cette combinaison proviennent du côté variable de l’énergie solaire et du fait que les générateurs diésel sont peu flexibles pour compenser cette volatilité.

Utiliser des prévisions très court-terme est la meilleure solution pour optimiser la consommation photovoltaïque des projets hybrides. Reuniwatt a développé deux imageurs sol (le Sky InSight et la Sky Cam Vision) qui rassemblent des images de la couverture nuageuse et prévoient l’ensoleillement et la production PV dans les prochaines minutes. Les deux imageurs sont compatibles avec l’Automatic Sustainable Controller (ASC) de DEIF. Ce contrôleur est une nouvelle solution, déjà leader sur ce marché. L’ASC a été spécifiquement développé pour servir de lien fiable et intégré entre les centrales renouvelables et les générateurs de toutes sortes.

Ainsi, la prévision est directement couplée à la réserve tournante et génère des démarrages et arrêts optimisés des générateurs. « Nous sommes très heureux d’être compatibles avec l’ASC-4 de DEIF, qui nous apparaît comme la solution phare pour optimiser les applications hybrides des microgrids tout en réduisant leurs frais de maintenance et le coût de l’énergie pour l’utilisateur final » a constaté Nicolas Schmutz, le Président et Fondateur de Reuniwatt. « DEIF est fier de travailler avec Reuniwatt, un des leaders mondiaux de solutions de prévisions très court-terme. Utiliser des imageurs sol et des données de prévision sont des éléments indispensables pour déterminer et générer les prérequis en termes de réserve tournante » s’est quant à lui félicité Claes Sterregaard, le Directeur de Programmes Microgrids de DEIF. Les deux entreprises travailleront prochainement main dans la main sur des projets hybrides.

